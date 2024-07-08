وزير الرياضة يكشف مستجدات التحقيق في قضية رفعت

كشف أشرف صبحي وزير الرياضة عن مستجدات التحقيق في الأزمة التي تعرض لها الراحل أحمد رفعت قبل وفاته.

وقال صبحي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "هناك لجنة من المستشارين والقضاة ضمن لجنة تقصي الحقائق فيما حدث لأحمد رفعت".

وأوضح "ننتظر النتائج في أسرع وقت ممكن وسيتم عرضها على الرأي العام".

وعن أزمة المنتخب الأولمبي قال: "كرة القدم في الدورات الأولمبية ليست ضمن أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عكس كأس العالم الذي يوقف نشاط كرة القدم حول العالم".

وأكمل "بالتالي لا يوجد ما يجبر الأندية على إخراج لاعبيها في الدورات الأولمبية، وهذا ما حدث لدينا وهناك مشكلتين، الأولى أن الدوري أخذ فترة زمنية طويلة ونحن الآن في مرحلة الحسم، والثانية غياب لوائح تجبر الأندية على ذلك، وبالتالي بقى الأمر مرهونا بالحس الوطني".

وتابع "الدورة الأولمبية ستنتهي في 11 أغسطس، ومن ذلك التاريخ وحتى 1 أكتوبر يجب أن يتم الدعوة للجمعية العمومية للاتحادات الرياضية لفتح باب الترشح وتحديد موعد الانتخابات، على أن تُقام الانتخابات بين ديسمبر وفبراير".

واختتم "ليست لدينا رفاهية إقالة أو تعيين اتحاد كرة القدم، والتدخل يعرضنا لإيقاف النشاط الرياضي".