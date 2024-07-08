"اعتدنا على اللعب معا في تشيلسي".. موسيالا يبعث رسالة ترحيب بـ أوليسي

الإثنين، 08 يوليه 2024 - 00:04

كتب : FilGoal

جمال موسيالا

بعث جمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ رسالة إلى مايكل أوليسي زميله الجديد في الفريق.

وأعلن النادي البافاري تعاقده مع أوليسي قادما من كريستال بالاس مقابل 53 مليون يورو.

وقال اللاعب الألماني لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "اعتدنا على اللعب معا في أكاديمية تشيلسي، لقد كان الأمر رائعا".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - أوجستي لم يطلب الرحيل.. ويدرس موقفه من الاستمرار في تدريب سلة الأهلي أولمبياد باريس - سارة سمير وأحمد الجندي يحملان علم مصر في الافتتاح من أجل الثنائية.. مؤمن سليمان يقود الشرطة لنهائي كأس العراق مصدر مقرب من مدرب الرجاء يوضح لـ في الجول حقيقة عرض الوحدة السعودي.. وعقبة

واختتم "أوليسي موهوب للغاية، ومهاراته ممتازة، لقد سجل العديد من الأهداف في كريستال بالاس، لذا أنا سعيد بانضمامه إلى بايرن".

ووقع اللاعب على عقد مدته 5 سنوات، ينتهي في صيف 2029.

وبذلك يصبح أوليسي رابع أغلى لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ.

الثلاثي الأغلى يتكون من هاري كين (صيف 2023) من توتنام مقابل 95 مليون يورو، ولوكاس هيرنانديز (صيف 2019) من أتلتيكو مدريد مقابل 80 مليون يورو، وماتيس دي ليخت (صيف 2022) من يوفنتوس مقابل 67 مليون يورو.

وتفوق أوليسي على كيم مين جاي القادم من نابولي الصيف الماضي مقابل 50 مليون يورو، وليروي ساني القادم من مانشستر سيتي في صيف 2020 مقابل 49 مليون يورو.

وذكر التقارير أن النادي البافاري قد تغلب على نيوكاسل وتشيلسي في سباق التعاقد مع أوليسي.

وتأتي هزيمة بايرن لمنافسيه بعد اتفاقه أيضا مع أوليسي على راتبه ومدة التعاقد.

وأكد الموقع أن أوليسي أخبر ناديه برغبته في الانتقال إلى بايرن رافضا عروض نيوكاسل وتشيلسي وكذلك تمديد عقده مع كريستال بالاس.

ولعب أوليسي مع شباب أرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي وريدينج.

وشارك للمرة الأولى في الفريق الأول خلال مسيرته مع ريدينج.

وانتقل أوليسي إلى كريستال بالاس في صيف 2021 مقابل 9 ملايين يورو.

وتمكن أوليسي من لعب 19 مباراة مع بالاس مع تسجيله 10 أهداف وصناعة 6 آخرين.

الدوري الألماني بايرن ميونيخ تشيلسي جمال موسيالا مايكل أوليسي كريستال بالاس
نرشح لكم
أدريان يعلن رحيله عن ليفربول بعد 5 مواسم رومانو: جيرونا يتمم اتفاق ضم فان دي بيك مقابل أقل من مليون يورو رسالة شكر أخيرة من توني كروس لكرة القدم يورو 2024 – كومان: لهذا السبب أشركت فيجورست.. ومن الممكن لعبه ضد إنجلترا يورو 2024 - مورات ياكين: ودعنا البطولة دون أن نخسر أي مباراة في الوقت الأصلي يورو 2024 – موعد مباراة هولندا ضد إنجلترا.. والقناة الناقلة يورو 2024 - ساوثجيت يكشف سر رقصته الغريبة ويفتح النار على المنتقدين طحنوهم في 6 دقائق
أخر الأخبار
الكومي: ندرس تسمية الدوري باسم رفعت.. ولذلك لا يمكن إلغاؤه 45 دقيقة | الدوري المصري
"لم يكن هناك شيئا ومازحته قبل المباراة".. العشري يكشف لحظات رفعت الأخيرة قبل الأزمة القلبية ساعة | الدوري المصري
الرمادي: كيف تحقق الوزارة فيما حدث لرفعت وهي من المدانين؟ ومن المسؤول عن تدمير شباب مصر؟ ساعة | الدوري المصري
كيروش يودع أحمد رفعت: كان شخصا طيبا وسيظل دائما في قلبي ساعة | الكرة المصرية
للمرة الأولى.. القلاوي حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش 2 ساعة | الدوري المصري
وزير الرياضة يكشف مستجدات التحقيق في قضية رفعت 3 ساعة | الدوري المصري
"اعتدنا على اللعب معا في تشيلسي".. موسيالا يبعث رسالة ترحيب بـ أوليسي 4 ساعة | الكرة الأوروبية
أولمبياد باريس - سارة سمير وأحمد الجندي يحملان علم مصر في الافتتاح 4 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب يكشف سبب وفاة أحمد رفعت رغم تحسن حالته 2 وفاة أحمد رفعت 3 نادر شوقي يكشف كواليس أزمة "تصاريح السفر" التي أدت لتدهور حالة أحمد رفعت 4 حوار – كل ما قاله أحمد رفعت في ظهوره الأخير.. عن شخص تسبب في مرضه ورسالة وعدم الانتقال للأهلي