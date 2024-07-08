"اعتدنا على اللعب معا في تشيلسي".. موسيالا يبعث رسالة ترحيب بـ أوليسي

بعث جمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ رسالة إلى مايكل أوليسي زميله الجديد في الفريق.

وأعلن النادي البافاري تعاقده مع أوليسي قادما من كريستال بالاس مقابل 53 مليون يورو.

وقال اللاعب الألماني لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "اعتدنا على اللعب معا في أكاديمية تشيلسي، لقد كان الأمر رائعا".

واختتم "أوليسي موهوب للغاية، ومهاراته ممتازة، لقد سجل العديد من الأهداف في كريستال بالاس، لذا أنا سعيد بانضمامه إلى بايرن".

ووقع اللاعب على عقد مدته 5 سنوات، ينتهي في صيف 2029.

وبذلك يصبح أوليسي رابع أغلى لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ.

الثلاثي الأغلى يتكون من هاري كين (صيف 2023) من توتنام مقابل 95 مليون يورو، ولوكاس هيرنانديز (صيف 2019) من أتلتيكو مدريد مقابل 80 مليون يورو، وماتيس دي ليخت (صيف 2022) من يوفنتوس مقابل 67 مليون يورو.

وتفوق أوليسي على كيم مين جاي القادم من نابولي الصيف الماضي مقابل 50 مليون يورو، وليروي ساني القادم من مانشستر سيتي في صيف 2020 مقابل 49 مليون يورو.

وذكر التقارير أن النادي البافاري قد تغلب على نيوكاسل وتشيلسي في سباق التعاقد مع أوليسي.

وتأتي هزيمة بايرن لمنافسيه بعد اتفاقه أيضا مع أوليسي على راتبه ومدة التعاقد.

وأكد الموقع أن أوليسي أخبر ناديه برغبته في الانتقال إلى بايرن رافضا عروض نيوكاسل وتشيلسي وكذلك تمديد عقده مع كريستال بالاس.

ولعب أوليسي مع شباب أرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي وريدينج.

وشارك للمرة الأولى في الفريق الأول خلال مسيرته مع ريدينج.

وانتقل أوليسي إلى كريستال بالاس في صيف 2021 مقابل 9 ملايين يورو.

وتمكن أوليسي من لعب 19 مباراة مع بالاس مع تسجيله 10 أهداف وصناعة 6 آخرين.