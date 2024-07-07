من أجل الثنائية.. مؤمن سليمان يقود الشرطة لنهائي كأس العراق

قاد مؤمن سليمان فريقه الشرطة للوصول لنهائي كأس العراق بعد الفوز على النفط في المربع الذهبي.

ويأتي ذلك بعد أيام من قيادة الشرطة لحصد لقب الدوري العراقي للموسم الثالث تواليا.

وانتصر الشرطة على النفط بنتيجة 1-0 بهدف حسين علي.

وسيلتقي الشرطة مع القوة الجوية في المباراة النهائية يوم 20 يوليو الجاري.

ويسعى مؤمن سليمان لإضافة لقب الكأس لخزائن الشرطة لأول مرة في تاريخه بعدما خسر النهائي 5 مرات من قبل آخرها في 2003.

وسبق أن قاد سليمان فريق القوة الجوية لحصد لقب كأس العراق الموسم الماضي.

ويسعى مؤمن سليمان لحصد لقبه الخامس في العراق، إذ يمتلك من الألقاب 4 في العراق بالتتويج بلقب الدوري مرتين والسوبر المحلي مع الشرطة ولقب كأس العراق مع القوة الجوية.

وأصبح سليمان أكثر مدرب أجنبي تحقيقا للقب الدوري العراقي برصيد لقبين.

وبات خامس أكثر مدرب تحقيقا للقب الدوري العراقي بعد كل من أيوب أوديشو (4 ألقاب) وجمال صالح وطاهر أحمد وباسم قاسم الذين حققوا اللقب 3 مرات.

وبذلك سيشارك الشرطة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا النخبة بنظامها الجديد.