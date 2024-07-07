خبر في الجول - أوجستي لم يطلب الرحيل.. ويدرس موقفه من الاستمرار في تدريب سلة الأهلي

الأحد، 07 يوليه 2024 - 23:45

كتب : عمرو عبد المنعم

أوجستي بوش - مدرب الأهلي سلة

يستمر الإسباني أوجستي بوش في تدريب فريق سلة رجال الأهلي بشكل طبيعي حتى اللحظة.

وعلم FilGoal.com أن أوجستي بوش لم يبلغ الأهلي حتى الآن برحيله عن تدريب فريق السلة.

وأن المدرب الإسباني يرى أن قضاء 3 سنوات مع فريق واحد هي فترة طويلة تؤدي إلى حالة ملل بينه وبين اللاعبين في الموسم الرابع.

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ولذلك يُفضل أوجستي دراسة موقفه جيدا قبل إبلاغ الأهلي به سواء بالاستمرار مع الفريق أو الرحيل.

وقاد أوجستي الموسم الحالي الأهلي للفوز ببطولتي الدوري المرتبط والسوبر المصري.

وخسر الفريق معه الدوري المصري وكأس مصر والبطولة العربية وبطولة إفريقيا.

الأهلي كرة سلة أوجستي
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