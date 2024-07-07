مدرب الإسماعيلي: نريد من حكام تقنية الفيديو أن "تأخد بالها مننا"

الأحد، 07 يوليه 2024 - 23:25

كتب : FilGoal

حمد إبراهيم - مدرب مساعد المصري

أعرب حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الإسماعيلي عن استيائه من الأداء التحكيمي خلال لقاء الزمالك.

وانتصر الزمالك بنتيجة 2-1 على الإسماعيلي في الجولة 30 من الدوري المصري.

وقال المدرب العام لفريق الإسماعيلي عبر أون تايم سبورتس: "لم نستثمر الفرص والاستحواذ في الشوط الأول، وحاولنا تعديل شكل الفريق في الشوط الثاني وسجلنا هدفا عن طريق عبد الرحمن مجدي".

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وأضاف "أُثق جدا في أمين عمر، ولا أعلم مدى صحة ركلتي جزاء الزمالك، ونريد من حكام تقنية الفيديو أن "تأخد بالها مننا"، ولا أريد الحديث عن حكم محمود بسيوني، ولست سعيدا".

وأتم "إيهاب جلال لم يكن سعيدا باحتساب ركلة الجزاء الأولى، هذه مباراة كرة قدم ونأمل أن يكون القادم أفضل للاعبي فريقنا".

وأدار أمين عمر اللقاء واحتسب ركلتي جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو التي تواجد بها محمود بسيوني.

تقدم الإسماعيلي بهدف عبد الرحمن مجدي، فيما سجل عبد الله السعيد هدفي الزمالك من ركلتي جزاء.

وأصبح عبد الله السعيد ثالث هدافي الدوري المصري تاريخيا برصيد 128 هدفا خلف حسام حسن وحسن الشاذلي.

وانتصر الزمالك لأول مرة على الإسماعيلي بعد هزيمة وتعادل ضد الدراويش في آخر مواجهتين بالدوري.

ورفع الزمالك رصيده لـ 38 نقطة في المركز العاشر من 24 مباراة.

فيما تكبد الإسماعيلي الهزيمة الثالثة تواليا وظل رصيده 31 نقطة في المركز الرابع عشر من 30 مباراة.

حمد إبراهيم الإسماعيلي الدوري المصري
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