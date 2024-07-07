تقرير: انهيار مفاوضات اتحاد جدة مع بيولي بعد استقالة رئيس النادي

الأحد، 07 يوليه 2024 - 23:20

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

انهارت مفاوضات نادي اتحاد جدة مع ستيفانو بيولي المدير الفني السابق لـ ميلان بعدما كانت قريبة من النجاح.

وأفادت صحيفة الشرق الأوسط أن استقالة لؤي ناظر بعد فترة قصيرة من توليه رئاسة اتحاد جدة أدت إلى انهيار المفاوضات مع المدرب الإيطالي.

وذكرت الصحيفة أن لؤي ناظر قدم استقالته بسبب اختلاف في وجهات النظر مع المسؤولين في وزارة الرياضة بشأن التعاقدات الجديدة.

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وكان نادي ميلان يمني النفس بتوقيع بيولي مع اتحاد جدة حتى يتخلص من راتبه المتبقي، إذ يدفع الروسونيري راتب بيولي بشكل طبيعي حتى ينتهي العقد أو يتولى تدريب فريق آخر.

لست وحدك يا بيولي

بيولي ليس الوحيد الذي انهارت المفاوضات معه، بل أيضا أرثر ثيات مدافع فريق ستاد رين الذي كان قريبا جدا من التوقيع لاتحاد جدة.

ورفض كريم بنزيمة لاعب الفريق خطوة التعاقد مع بيولي، ليتم التخبط داخل النادي السعودي وتنتهي باستقالة لؤي ناظر.

وكانت جريدة الرياضية السعودية قد نقلت ما ذكرته صحيفة لو بارزيان الفرنسية في وقت سابق أن إدارة اتحاد جدة سرعت من مفاوضاتها مع إدارة الدحيل القطري، للموافقة على التعاقد مع جالتييه.

وأضاف التقرير أن اتحاد جدة أغرى جالتييه براتب يبلغ نحو 12 مليون يورو سنويًا، وبعقد يمتد لثلاثة مواسم، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 36 مليون يورو.

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