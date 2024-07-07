رابع أغلى لاعب في تاريخه.. بايرن ميونيخ يعلن تعاقده مع أوليسي
الأحد، 07 يوليه 2024 - 22:57
كتب : FilGoal
أعلن بايرن ميونيخ تعاقده مع مايكل أوليسي نجم كريستال بالاس.
مايكل أوليسي
النادي : بايرن ميونيخ
وتكلفت الصفقة 53 مليون يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت.
ووقع اللاعب على عقد مدته 5 سنوات، ينتهي في صيف 2029.
وبذلك يصبح أوليسي رابع أغلى لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ.
Steht dir hervorragend! 👌🔴#MiaSanMia #ServusMichael pic.twitter.com/MUUvUeXZBw— FC Bayern München (@FCBayern) July 7, 2024
الثلاثي الأغلى يتكون من هاري كين (صيف 2023) من توتنام مقابل 95 مليون يورو، ولوكاس هيرنانديز (صيف 2019) من أتلتيكو مدريد مقابل 80 مليون يورو، وماتيس دي ليخت (صيف 2022) من يوفنتوس مقابل 67 مليون يورو.
وتفوق أوليسي على كيم مين جاي القادم من نابولي الصيف الماضي مقابل 50 مليون يورو، وليروي ساني القادم من مانشستر سيتي في صيف 2020 مقابل 49 مليون يورو.
Jetzt ist er da! 🙌Michael Olise ist um 10:41 Uhr in München am Flughafen angekommen.#skytransfer#olise#fcbayern
via@SkySport_Benpic.twitter.com/qhHqVLa1iD— Sky Sport (@SkySportDE) July 7, 2024
وذكر التقارير أن النادي البافاري قد تغلب على نيوكاسل وتشيلسي في سباق التعاقد مع أوليسي.
وتأتي هزيمة بايرن لمنافسيه بعد اتفاقه أيضا مع أوليسي على راتبه ومدة التعاقد.
وأكد الموقع أن أوليسي أخبر ناديه برغبته في الانتقال إلى بايرن رافضا عروض نيوكاسل وتشيلسي وكذلك تمديد عقده مع كريستال بالاس.
ولعب أوليسي مع شباب أرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي وريدينج.
وشارك للمرة الأولى في الفريق الأول خلال مسيرته مع ريدينج.
وانتقل أوليسي إلى كريستال بالاس في صيف 2021 مقابل 9 ملايين يورو.
وتمكن أوليسي من لعب 19 مباراة مع بالاس مع تسجيله 10 أهداف وصناعة 6 آخرين.