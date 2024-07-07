رابع أغلى لاعب في تاريخه.. بايرن ميونيخ يعلن تعاقده مع أوليسي

الأحد، 07 يوليه 2024 - 22:57

كتب : FilGoal

مايكل أوليسي

أعلن بايرن ميونيخ تعاقده مع مايكل أوليسي نجم كريستال بالاس.

وتكلفت الصفقة 53 مليون يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت.

ووقع اللاعب على عقد مدته 5 سنوات، ينتهي في صيف 2029.

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وبذلك يصبح أوليسي رابع أغلى لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ.

الثلاثي الأغلى يتكون من هاري كين (صيف 2023) من توتنام مقابل 95 مليون يورو، ولوكاس هيرنانديز (صيف 2019) من أتلتيكو مدريد مقابل 80 مليون يورو، وماتيس دي ليخت (صيف 2022) من يوفنتوس مقابل 67 مليون يورو.

وتفوق أوليسي على كيم مين جاي القادم من نابولي الصيف الماضي مقابل 50 مليون يورو، وليروي ساني القادم من مانشستر سيتي في صيف 2020 مقابل 49 مليون يورو.

وذكر التقارير أن النادي البافاري قد تغلب على نيوكاسل وتشيلسي في سباق التعاقد مع أوليسي.

وتأتي هزيمة بايرن لمنافسيه بعد اتفاقه أيضا مع أوليسي على راتبه ومدة التعاقد.

وأكد الموقع أن أوليسي أخبر ناديه برغبته في الانتقال إلى بايرن رافضا عروض نيوكاسل وتشيلسي وكذلك تمديد عقده مع كريستال بالاس.

ولعب أوليسي مع شباب أرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي وريدينج.

وشارك للمرة الأولى في الفريق الأول خلال مسيرته مع ريدينج.

وانتقل أوليسي إلى كريستال بالاس في صيف 2021 مقابل 9 ملايين يورو.

وتمكن أوليسي من لعب 19 مباراة مع بالاس مع تسجيله 10 أهداف وصناعة 6 آخرين.

أوليسي بايرن ميونيخ كريستال بالاس الدوري الإنجليزي
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