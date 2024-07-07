خبر في الجول - تم الاتفاق.. أحمد عادل إلى زد
الأحد، 07 يوليه 2024 - 22:45
كتب : عمرو نبيل
حسم نادي زد الاتفاق على صفقة لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.
وعلم FilGoal.com أن زد أتم الاتفاق مع أحمد عادل نجم الاتحاد السكندري.
وسينتقل عادل إلى زد لمدة 4 سنوات في صفقة انتقال حر.
وينتهي عقد اللاعب مع زعيم الثغر بنهاية الموسم الحالي.
ومن المقرر أن ينتهي الموسم الحالي من الدوري المصري في منتصف أغسطس.
ويحتل زد المركز السابع في ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة من 27 مباراة.
فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر برصيد 38 نقطة من 29 مباراة.
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