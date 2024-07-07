النادي الأوحد في مسيرته.. المصري يجدد تعاقد كريم العراقي

أعلن المصري تجديد تعاقد كريم العراقي لاعب الفريق حتى 2027 ليستمر في الدفاع عن ألوان المصري.

ولم يلعب العراقي لأي فريق آخر سوى للمصري طوال مسيرته الكروية.

ويعتبر اللاعب البالغ من العمر 26 عاما من العناصر الأساسية لعلي ماهر المدير الفني للفريق.

وخاض العراقي 29 مباراة خلال الموسم الجاري وسجل هدف وصنع آخر.

وحصل العراقي على جائزة رجل مباراة فريقه ضد بلدية المحلة التي أقيمت اليوم الأحد، إذ ساهم في فوز فريقه بهدف دون رد.

وارتبط العراقي كثيرا بالرحيل خارج المصري في المواسم السابقة خاصة للزمالك، إذ صرح أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء في وقت سابق أنه قد وقع بالفعل، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق مع ناديه.

وتوج العراقي ببطولة وحيدة في تاريخه وكانت رفقة منتخب مصر تحت 23 عاما، إذ حصل على كأس أمم إفريقيا في 2019.