مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2025

الأحد، 07 يوليه 2024 - 22:18

كتب : FilGoal

منتخب مصر

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر مواعيد مباريات الفراعنة في تصفيات أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة رفقة موريتانيا وبوتسوانا وكاب فيردي.

وسيبدأ وينهي منتخب مصر مشواره داخل الأرض.

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وإليكم مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2025

من 2 لـ 10 سبتمبر 2024: مصر × كاب فيردي - بوتسوانا × مصر

من 7 لـ 15 أكتوبر 2024: مصر × موريتانيا – موريتانيا × مصر

من 11 لـ 19 نوفمبر 2024: كاب فيردي × مصر – مصر × بواتسوانا

وسيتم الإعلان عن المواعيد النهائية وملاعب المباريات خلال الفترة المقبلة.

للمصادفة شهدت تصفيات نسخة 2008 وقوع منتخب مصر مع موريتانيا وبوتسوانا، بينما كان منتخب بوروندي الفريق الرابع في المجموعة.

ويستعرض FilGoal.com تاريخ مباريات هذه المنتخبات مع منتخب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

بوتسوانا

هذه هي المرة الثالثة التي تلعب فيها مصر مع بوتسوانا في مجموعة واحدة بتصفيات كأس أمم إفريقيا.

في تصفيات 2008 التقى المنتخب المصري بنظيره البوتسواني، وتعادل معه سلبيا في بوتسوانا.

بينما انتصر في لقاء الإياب بهدف سجله محمد فضل.

وتأهل منتخب مصر إلى النهائيات وحصد اللقب في غانا 2008.

وفي تصفيات نسخة 2014 لعب الفراعنة مع منتخب بوتسوانا وانتصروا في المباراتين بنتيجة واحدة وهي 2-0.

في المباراة الأولى سجل محمد صلاح ومحمد النني ثنائية فوز مصر.

وفي المباراة الثانية أحرز صلاح وعمر جمال ثنائية الفراعنة.

وفشل منتخب مصر في التأهل لنهائيات البطولة بعد الخسارة من تونس والسنغال ذهابا وإيابا.

موريتانيا

التقى المنتخبان في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2008 فقط.

في المباراة الأولى انتصر الفراعنة بثلاثية نظيفة سجلها محمد زيدان وبلال سيدي بيه (هدف عكسي) وحسام غالي.

بينما حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة اللقاء الثاني.

وسجل أحمد حسن هدف مصر الوحيد.

وتأهل منتخب مصر إلى النهائيات وحصد اللقب في غانا 2008.

كاب فيردي

لم يلعب منتخب مصر ضد كاب فيردي من قبل في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

اصطدم الفراعنة بكاب فيردي مرة وحيدة في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بكوت ديفوار.

وانتهت المباراة بالتعادل 2-2 ضمن مرحلة المجموعات.

منتخب مصر إبراهيم حسن مواعيد تصفيات أمم إفريقيا 2025
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