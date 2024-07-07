الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش والقنوات الناقلة

الأحد، 07 يوليه 2024 - 22:10

كتب : FilGoal

هدف عبد الله السعيد الأول مع الزمالك - الإسماعيلي

يلعب الزمالك مباراته القادمة أمام طلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 16 في الدوري المصري الممتاز.

وقادت ثنائية عبد الله السعيد لفوز الزمالك على الإسماعيلي بنتيجة 2-1 في الجولة 30 من الدوري المصري على استاد القاهرة.

تقدم الإسماعيلي بهدف عبد الرحمن مجدي، فيما سجل عبد الله السعيد هدفي الزمالك.

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وأصبح عبد الله السعيد ثالث هدافي الدوري المصري تاريخيا برصيد 128 هدفا خلف حسام حسن وحسن الشاذلي.

وانتصر الزمالك لأول مرة على الإسماعيلي بعد هزيمة وتعادل ضد الدراويش في آخر مواجهتين بالدوري.

ورفع الزمالك رصيده لـ 38 نقطة في المركز العاشر من 24 مباراة.

وتعادل طلائع الجيش مع الاتحاد بلا أهداف في آخر مبارياته حتى الآن، ولم يحقق أي فوز في آخر 5 مباريات.

ويلعب الطلائع أمام الأهلي غدا الإثنين 8 يوليو في الجولة 30، قبل مواجهة الزمالك.

ويحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة من 28 نقطة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الخميس 11 يوليو.

وتُلعب على استاد الكلية الحربية.

وتنطلق المباراة في السابعة مساء.

وتذاع عبر قنوات أون تايم سبورتس.

الزمالك طلائع الجيش الدوري المصري
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