جوميز: هذا ما يجب فعله لتكريم رفعت

الأحد، 07 يوليه 2024 - 21:52

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز - أحمد مجدي

طالب جوزيه جوميز مدرب الزمالك بتفقد الخدمات الطبية المتاحة في الملاعب وذلك بعد وفاة اللاعب أحمد رفعت.

وقال جوميز في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "سؤالي هو إذا تعرض لاعب لأزمة قلبية في الملعب فهل سنكون جاهزين؟ يجب أن نحسن ما يتواجد في الملاعب من خدمات طبية".

وأضاف "رفعت رحل وليس معنا، ولكن تكريما لاسمه راجعوا كل شيء، ربما يكون كل شيء بخير ولكن تفقدوا الأمور على الأقل".

وأوضح "إنه يوم سعيد لنادي الزمالك. لسنا سعداء للغاية لأننا لم نخلق الكثير من الفرص، ولكن بالنسبة للاعبين يشاركون للمرة الأولى في مستوى لم يعتادوا عليه فهذا جيد ويمنحنا الأمل في المستقبل".

وأكمل "بعد ذلك أتوا اللاعبين من مقاعد البدلاء بالدوافع اللازمة لتغيير الموقف الذي كنا فيه، وبعد خطأ تسبب في هدف الإسماعيلي كانت لدينا القدرة على تغيير المباراة".

واختتم "نحن نمثل نادي الزمالك وبالتالي يجب أن نقاتل على الفوز في كل مباراة".

وقادت ثنائية عبد الله السعيد لفوز الزمالك على الإسماعيلي بنتيجة 2-1 في الجولة 30 من الدوري المصري على استاد القاهرة.

تقدم الإسماعيلي بهدف عبد الرحمن مجدي، فيما سجل عبد الله السعيد هدفي الزمالك.

وأصبح عبد الله السعيد ثالث هدافي الدوري المصري تاريخيا برصيد 128 هدفا خلف حسام حسن وحسن الشاذلي.

وانتصر الزمالك لأول مرة على الإسماعيلي بعد هزيمة وتعادل ضد الدراويش في آخر مواجهتين بالدوري.

ورفع الزمالك رصيده لـ 38 نقطة في المركز العاشر من 24 مباراة.

فيما تكبد الإسماعيلي الهزيمة الثالثة تواليا وظل رصيده 31 نقطة في المركز الرابع عشر من 30 مباراة.

جوزيه جوميز الزمالك أحمد رفعت
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