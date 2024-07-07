مباراة بلا أهداف.. الجونة يتعادل مع سيراميكا ويوقف سلسلة الهزائم

تعادل الجونة مع سيراميكا كليوباترا دون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري المصري.

وأوقف الجونة سلسلة هزائمه بالتعادل، إذ خسر الفريق الثلاث مباريات الماضيين ضد إنبي ومودرن سبورت والمصري.

بينما على الجانب الآخر يمر سيراميكا بنتائج غير مستقرة، إذ حقق الخسارة والفوز والتعادل في الثلاث مباريات السابقين.

وفاز سيراميكا في المباراة السابقة ضد الإسماعيلي بهدف دون رد، وبتعادله مع الجونة لم يحقق الفوز في المباراة الثانية على التوالي.

ووصل الجونة للنقطة 32 في المركز الـ 13 من 30 مباراة، وارتقى سيراميكا للنقطة 41 في المركز الثامن من 29 لقاء.

شوط رائع

تمكن الفريقين من تقديم شوط أول رائع وتم تبادل الهجمات بينهما.

وكانت البداية في الدقيقة 20 إذ سدد أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كرة أرضية قوية من ركلة حرة تصدى لها صبحي سليمان حارس الجونة.

وفي الدقيقة 26 تصدى صبحي سليمان حارس مرمى الجونة لانفراد تام من جون إيبوكا.

وأبى أيمن موكا لاعب الجونة أن ينهي الشوط دون أن يهدر فرصة خطيرة، إذ في الدقيقة 31 سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكن علت المرمى بعدما توغل بالكرة بشكل جيد.

انتهت المتعة

في الشوط الثاني لم يقدم أي من الفريقين فرصة حقيقية على مرمى الفريق الآخر وارتضيا بالنتيجة التي بدأت بها المباراة.

ولذلك لم يتم تقديم متعة عكس ما حدث في الشوط الأول.