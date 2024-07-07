في وداع جمهور الأبيض لـ رفعت.. الزمالك ينتصر على الإسماعيلي بثنائية تاريخية لـ السعيد

قادت ثنائية عبد الله السعيد لفوز الزمالك على الإسماعيلي بنتيجة 2-1 في الجولة 30 من الدوري المصري على استاد القاهرة.

تقدم الإسماعيلي بهدف عبد الرحمن مجدي، فيما سجل عبد الله السعيد هدفي الزمالك.

وأصبح عبد الله السعيد ثالث هدافي الدوري المصري تاريخيا برصيد 128 هدفا خلف حسام حسن وحسن الشاذلي.

وانتصر الزمالك لأول مرة على الإسماعيلي بعد هزيمة وتعادل ضد الدراويش في آخر مواجهتين بالدوري.

ورفع الزمالك رصيده لـ 38 نقطة في المركز العاشر من 24 مباراة.

فيما تكبد الإسماعيلي الهزيمة الثالثة تواليا وظل رصيده 31 نقطة في المركز الرابع عشر من 30 مباراة.













































































التشكيل

بدأ رباعي شباب الزمالك في تشكيل الفريق الأساسي ضد الإسماعيلي.

وظهر الرباعي أحمد مجدي وترافيس موتيابا ومحمد السيد وعمار ياسر في تشكيل الأبيض الأساسي ضمن خيارات جوزيه جوميز.

في المقابل جلس عبد الله السعيد وناصر ماهر ويوسف إبراهيم "أوباما" ومصطفى شلبي وسيف الجزيري على مقاعد البدلاء.

بينما بدأ الفلسطيني خالد النبريص أساسيا في هجوم الإسماعيلي.

وتواجد كمال السيد أساسيا في حراسة المرمى لتعويض غياب الثنائي المصاب محمد فوزي وأحمد عادل عبد المنعم.

وصف المباراة

الشوط الأول لم يشهد أي فرص محققة على الإطلاق حيث انتهى بـ 0 تسديدات على المرمى.

45 دقيقة لم نشهد فيها سوى هتافات جماهير الزمالك لأحمد رفعت ورفع لافتات له عقب وفاته أمس.

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في الدقيقة 58 شارك مصطفى شلبي بدلا من مهاب ياسر.

الشوط الثاني ظل هادئا حتى أجرى جوزيه جوميز 4 تغييرات دفعة واحدة.

وفي الدقيقة 67 شارك كل من عبد الله السعيد وناصر ماهر ونبيل عماد وسيف الدين الجزيري بدلا من ترافيس موتيابا وعمار ياسر ومحمد السيد وأحمد مجدي.

بعدها مباشرة استغل عبد الرحمن مجدي مراوغته لـ نبيل عماد وانفرد وسدد كرة مقوسة على يمين محمد صبحي في الدقيقة 69 وسكنت الكرة الشباك متقدما للدراويش.

وفي الدقيقة 75 عاد أمين عمر لمطالعة تقنية الفيديو واحتسب ركلة جزاء لصالح الزمالك بداعي وجود التحام بين مدافع الإسماعيلي وناصر ماهر.

انبرى عبد السعيد للركلة وسدد في الشباك بالزاوية اليسرى مسجلا التعادل في الدقيقة 78.

هدف عادل به السعيد، السيد الضظوي في المركز الثالث بترتيب هدافي الدوري المصري تاريخيا برصيد 127 هدفا.

وبعد 3 دقائق احتسب أمين عمر مباشرة ركلة جزاء أخرى للزمالك بعد لمسة يد على مدافع الإسماعيلي عقب تسديدة ناصر ماهر.

وفي الدقيقة 82 سجل السعيد الهدف الثاني من علامة الجزاء في الجهة اليمنى لمرمى كمال السيد.

وانفرد السعيد بالمركز الثالث بترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 128 هدفا خلف حسام حسن وحسن الشاذلي.

وجاءت أهدافه بواقع مع الإسماعيلي 36 هدفا، ومع الأهلي 50 هدفا، ومع بيراميدز 38 هدفا، و4 أهداف مع الزمالك.

شارك في الدقيقة 84 كل من محمد بيومي ومحمد مخلوف ونادر فرج بدلا من النبريص ومحمد عبد السميع وهشام محمد.

وسدد مروان حمدي كرة سهلة تصدى لها في الدقيقة 87 محمد صبحي، ومرت الدقائق الأخيرة لتنتهي بفوز الزمالك.