بهدفين في 5 دقائق.. السعيد يصبح ثالث الهدافين التاريخيين في الدوري

الأحد، 07 يوليه 2024 - 20:55

كتب : FilGoal

الزمالك - فاركو - عبد الله السعيد - يوسف إبراهيم "أوباما"

تخطى عبد الله السعيد لاعب فريق الزمالك السيد الضظوي لينفرد بالمركز الثالث في ترتيب الهدافين التاريخيين في الدوري.

وسجل عبد الله السعيد هدفين في 5 دقائق من ضربتي جزاء ضد الإسماعيلي.

ويواجه الزمالك منافسه الإسماعيلي في المباراة التي تجمعهما في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري المصري.

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وتأخر الزمالك في النتيجة بهدف قبل أن يتمكن عبد الله السعيد من تسجيل الهدفين.

وبالهدفين وصل السعيد للهدف رقم 128 وتخطى السيد الضظوي.

وتأتي قائمة الهدافين التاريخيين للدوري المصري كالتالي:

1- حسن الشاذلي: 173 هدفا

2- حسام حسن: 168 هدفا

3- عبد الله السعيد: 128 هدفا

4- السيد الضظوي: 126 هدفا

5- مصطفى رياض: 122 هدفا

وسجل مع الإسماعيلي 36 هدفا، ومع الأهلي 50 هدفا، ومع بيراميدز 38 هدفا، وأحرز مع الزمالك 4 أهداف.

عبد الله السعيد في أول 9 مباريات بالدوري المصري مع الزمالك: 0 أهداف و0 تمريرات حاسمة.

بينما عبد الله السعيد في آخر 6 مباريات بالدوري المصري مع الزمالك: 4 أهداف وتمريرة حاسمة وحيدة.
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