بهدفين في 5 دقائق.. السعيد يصبح ثالث الهدافين التاريخيين في الدوري
الأحد، 07 يوليه 2024 - 20:55
كتب : FilGoal
تخطى عبد الله السعيد لاعب فريق الزمالك السيد الضظوي لينفرد بالمركز الثالث في ترتيب الهدافين التاريخيين في الدوري.
عبد الله السعيد
النادي : الزمالك
وسجل عبد الله السعيد هدفين في 5 دقائق من ضربتي جزاء ضد الإسماعيلي.
ويواجه الزمالك منافسه الإسماعيلي في المباراة التي تجمعهما في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري المصري.
وتأخر الزمالك في النتيجة بهدف قبل أن يتمكن عبد الله السعيد من تسجيل الهدفين.
وبالهدفين وصل السعيد للهدف رقم 128 وتخطى السيد الضظوي.
وتأتي قائمة الهدافين التاريخيين للدوري المصري كالتالي:
1- حسن الشاذلي: 173 هدفا
2- حسام حسن: 168 هدفا
3- عبد الله السعيد: 128 هدفا
4- السيد الضظوي: 126 هدفا
5- مصطفى رياض: 122 هدفا
وسجل مع الإسماعيلي 36 هدفا، ومع الأهلي 50 هدفا، ومع بيراميدز 38 هدفا، وأحرز مع الزمالك 4 أهداف.
عبد الله السعيد في أول 9 مباريات بالدوري المصري مع الزمالك: 0 أهداف و0 تمريرات حاسمة.
هدف التعادل للزمالك في مرمى الإسماعيلي بقدم عبدالله السعيد من ركلة جزاء لتصبح النتيجة 1-1👇#ONTime_Sports pic.twitter.com/qQzFjUEKqO— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 7, 2024