بهدفين في 5 دقائق.. السعيد يصبح ثالث الهدافين التاريخيين في الدوري

تخطى عبد الله السعيد لاعب فريق الزمالك السيد الضظوي لينفرد بالمركز الثالث في ترتيب الهدافين التاريخيين في الدوري.

وسجل عبد الله السعيد هدفين في 5 دقائق من ضربتي جزاء ضد الإسماعيلي.

ويواجه الزمالك منافسه الإسماعيلي في المباراة التي تجمعهما في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري المصري.

وتأخر الزمالك في النتيجة بهدف قبل أن يتمكن عبد الله السعيد من تسجيل الهدفين.

وبالهدفين وصل السعيد للهدف رقم 128 وتخطى السيد الضظوي.

وتأتي قائمة الهدافين التاريخيين للدوري المصري كالتالي:

1- حسن الشاذلي: 173 هدفا

2- حسام حسن: 168 هدفا

3- عبد الله السعيد: 128 هدفا

4- السيد الضظوي: 126 هدفا

5- مصطفى رياض: 122 هدفا

وسجل مع الإسماعيلي 36 هدفا، ومع الأهلي 50 هدفا، ومع بيراميدز 38 هدفا، وأحرز مع الزمالك 4 أهداف.

عبد الله السعيد في أول 9 مباريات بالدوري المصري مع الزمالك: 0 أهداف و0 تمريرات حاسمة.