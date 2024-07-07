القصة الكاملة - إنقاذ 3 لاعبين لفريق اتحاد طنجة من الغرق.. وثنائي مفقود في البحر المتوسط

أكد عبد الله المرابط الأمين العام لفريق اتحاد طنجة غرق أحد القوارب وكان يقل 5 من لاعبي فريقه بالقرب من شاطئ مدينة تطوان شمال المغرب أمس السبت.

ونقلت بي إن سبورتس تصريحات عبد الله المرابط وأكد خلالها أن قوات الدفاع المدني المغربي نجحت في إنقاذ 3 من لاعبي الفريق بعد غرق قاربهم.

وتم إنقاذ الثلاثي عبد الحميد معالي وسليمان الدهدوه وأسامة الفلاح.

بينما لا يزال البحث جاري عن ثنائي آخر وهو سلمان الحراق وعبد اللطيف أخريف، وهما الآن ضمن عداد المفقودين.

وخرج 5 من لاعبي اتحاد طنجة المغربي في رحلة بحرية ترفيهية على متن قارب سياحي قبل أن يتعرض القارب للغرق في شاطئ ريستينكا بمنطقة المضيق، في مياه البحر الأبيض المتوسط.

من ناحية أخرى كشف موقع اليوم 24 المغربي تفاصيل الحادثة وفقا لأحد الناجين من أصدقاء اللاعبين، والذي نفى بشكل قاطع غرق القارب.

وقال أحد الناجيين إنهم خرجوا في رحلة بالقارب وسط البحر بالقرب من شاطئ ريستينكا من أجل الغوص والسباحة هناك وتم رمي مخطف القارب (الخطاف) في عمق البحر لتثبيته من الحركة، إلا أنه لم يُثبت بشكل جيد، مما أدى إلى انجراف القارب وتحركه في المياه بسبب الرياح وابتعاده عن مكان سباحة اللاعبين.

وكان اللاعب عبد الحميد المعالي على متن القارب ولم ينزل إلى المياه رفقة البقية، لكنه لا يعرفي كيفية قيادة القارب مما أدى إلى ابتعاده عنهم أكثر مع الرياح القوية والأمواج العالية.

ليستمر 4 لاعبين في عرض البحر لمدة ساعتين وهم وسليمان الدهدوه وأسامة الفلاح، وسلمان الحراق وعبد اللطيف أخريف.

وبعد تدخل قوات الحماية المدنية والبحرية الملكية المغربية تم إنقاذ الثنائي سليمان الدهدوه وأسامة الفلاح بعد ساعتين، وحتى الآن لم يتم العثور على سلمان الحراق وعبد اللطيف أخريف.