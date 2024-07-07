القصة الكاملة - إنقاذ 3 لاعبين لفريق اتحاد طنجة من الغرق.. وثنائي مفقود في البحر المتوسط

الأحد، 07 يوليه 2024 - 20:38

كتب : عمرو عبد المنعم

فريق اتحاد طنجة المغربي

أكد عبد الله المرابط الأمين العام لفريق اتحاد طنجة غرق أحد القوارب وكان يقل 5 من لاعبي فريقه بالقرب من شاطئ مدينة تطوان شمال المغرب أمس السبت.

ونقلت بي إن سبورتس تصريحات عبد الله المرابط وأكد خلالها أن قوات الدفاع المدني المغربي نجحت في إنقاذ 3 من لاعبي الفريق بعد غرق قاربهم.

وتم إنقاذ الثلاثي عبد الحميد معالي وسليمان الدهدوه وأسامة الفلاح.

أخبار متعلقة:
مران الأهلي – مشاركة بيرسي تاو بشكل جزئي وعودة كهربا رومانو: جيرونا يتمم اتفاق ضم فان دي بيك مقابل أقل من مليون يورو لويس سواريز يرد على بيريرا: كنت بديلا لـ دي أراساكايتا أفضل لاعب في الكرة البرازيلية

بينما لا يزال البحث جاري عن ثنائي آخر وهو سلمان الحراق وعبد اللطيف أخريف، وهما الآن ضمن عداد المفقودين.

وخرج 5 من لاعبي اتحاد طنجة المغربي في رحلة بحرية ترفيهية على متن قارب سياحي قبل أن يتعرض القارب للغرق في شاطئ ريستينكا بمنطقة المضيق، في مياه البحر الأبيض المتوسط.

من ناحية أخرى كشف موقع اليوم 24 المغربي تفاصيل الحادثة وفقا لأحد الناجين من أصدقاء اللاعبين، والذي نفى بشكل قاطع غرق القارب.

وقال أحد الناجيين إنهم خرجوا في رحلة بالقارب وسط البحر بالقرب من شاطئ ريستينكا من أجل الغوص والسباحة هناك وتم رمي مخطف القارب (الخطاف) في عمق البحر لتثبيته من الحركة، إلا أنه لم يُثبت بشكل جيد، مما أدى إلى انجراف القارب وتحركه في المياه بسبب الرياح وابتعاده عن مكان سباحة اللاعبين.

وكان اللاعب عبد الحميد المعالي على متن القارب ولم ينزل إلى المياه رفقة البقية، لكنه لا يعرفي كيفية قيادة القارب مما أدى إلى ابتعاده عنهم أكثر مع الرياح القوية والأمواج العالية.

ليستمر 4 لاعبين في عرض البحر لمدة ساعتين وهم وسليمان الدهدوه وأسامة الفلاح، وسلمان الحراق وعبد اللطيف أخريف.

وبعد تدخل قوات الحماية المدنية والبحرية الملكية المغربية تم إنقاذ الثنائي سليمان الدهدوه وأسامة الفلاح بعد ساعتين، وحتى الآن لم يتم العثور على سلمان الحراق وعبد اللطيف أخريف.

اتحاد طنجة الدوري المغربي
نرشح لكم
من أجل الثنائية.. مؤمن سليمان يقود الشرطة لنهائي كأس العراق مصدر مقرب من مدرب الرجاء يوضح لـ في الجول حقيقة عرض الوحدة السعودي.. وعقبة خبر في الجول – الأهلي يوافق على إعارة كريستو إلى الرجاء المغربي الاتحاد الجزائري يعزي الاتحاد المصري في وفاة أحمد رفعت لقبه الرابع.. مؤمن سليمان يقود الشرطة لحصد لقب الدوري العراقي حكيمي ورحيمي على رأسها.. المغرب يعلن قائمته لخوض أولمبياد باريس الترجي يضم حارس منتخب تونس 3 سنوات بي إن سبورتس: عموتة يقترب من تدريب الجيش الملكي
أخر الأخبار
"لم يكن هناك شيئا ومازحته قبل المباراة".. العشري يكشف لحظات رفعت الأخيرة قبل الأزمة القلبية 46 دقيقة | الدوري المصري
الرمادي: كيف تحقق الوزارة فيما حدث لرفعت وهي من المدانين؟ ومن المسؤول عن تدمير شباب مصر؟ ساعة | الدوري المصري
كيروش يودع أحمد رفعت: كان شخصا طيبا وسيظل دائما في قلبي ساعة | الكرة المصرية
للمرة الأولى.. القلاوي حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
وزير الرياضة يكشف مستجدات التحقيق في قضية رفعت 2 ساعة | الدوري المصري
"اعتدنا على اللعب معا في تشيلسي".. موسيالا يبعث رسالة ترحيب بـ أوليسي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
أولمبياد باريس - سارة سمير وأحمد الجندي يحملان علم مصر في الافتتاح 3 ساعة | رياضات أخرى
من أجل الثنائية.. مؤمن سليمان يقود الشرطة لنهائي كأس العراق 3 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب يكشف سبب وفاة أحمد رفعت رغم تحسن حالته 2 وفاة أحمد رفعت 3 نادر شوقي يكشف كواليس أزمة "تصاريح السفر" التي أدت لتدهور حالة أحمد رفعت 4 حوار – كل ما قاله أحمد رفعت في ظهوره الأخير.. عن شخص تسبب في مرضه ورسالة وعدم الانتقال للأهلي