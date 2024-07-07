مران الأهلي – مشاركة بيرسي تاو بشكل جزئي وعودة كهربا

الأحد، 07 يوليه 2024 - 20:26

كتب : حسام نور الدين

بيرسي تاو

استأنف الأهلي تدريباته الجماعية بعد فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة بعد مواجهة الداخلية الماضية.

بيرسي تاو

النادي : الأهلي

الأهلي

وعقد مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لشرح بعض النقاط الفنية، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش غدًا في الدوري الممتاز.

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال تدريبات بدنية متنوعة للاعبين مع بداية فقرات المران الجماعي.

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وشهد المران انتظام بيرسي تاو في التدريبات الجماعية تدريجيًّا عقب انتهاء برنامجه التأهيلي وتعافيه من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده في العضلة الخلفية.

وعاد بيرسي تاو بعدما تعرض للإصابة قبل شهر خلال مشاركته مع منتخب بلاده جنوب إفريقيا ضد نيجيريا في تصفيات كأس العالم.

كما شهد مران الأهلي عودة محمود عبد المنعم "كهربا" بعد غيابه عن التدريبات في الأيام السابقة بقرار من مارسيل كولر مدرب الفريق.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس، مرانا شارك فيه رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف.

واختتم المدير الفني المران بفقرة من التدريبات الفنية وتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش في السابعة من مساء غد الإثنين، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 54 نقطة من 22 مباراة، بفارق 11 نقطة عن بيراميدز المتصدر، ولا يزال للأهلي 4 مباريات أقل.

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