رومانو: جيرونا يتمم اتفاق ضم فان دي بيك مقابل أقل من مليون يورو

حسم نادي جيرونا ضم دوني فان دي بيك لاعب مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن جيرونا من المتوقع أن يضم اللاعب الهولندي خلال الأسبوع المقبل.

وشدد رومانو أن الصفقة حسمها النادي الإسباني مقابل أقل من مليون يورو مع مكافآت سهل تحقيقها ستجعل إجمالي المبلغ 4-5 ملايين يورو.

وأفاد رومانو أن يوجد أيضا مكافآت صعبة الوصول إليها بالإضافة إلى نسبة تذهب لمانشستر يونايتد في حال بيع اللاعب البالغ من العمر 27 عاما.

وزامل فان دي بيك الموسم الماضي عمر مرموش في فريق آينتراخت فرانكفورت.

ولعب فان دي بيك على سبيل الإعارة في الموسم الماضي في فرانكفورت.

وكان مانشستر يونايتد قد تعاقد مع لاعب الوسط في صيف 2020 مقابل 39 مليون يورو وانعقدت عليه آمال كبيرة للغاية، لكنه لم يتمكن من ذلك.

وخرج معارا إلى إيفرتون في شتاء 2022، ثم في شتاء الموسم الماضي مقابل 3 ملايين يورو.

ويبدو أن مانشستر يونايتد قرر التخلص من فان دي بيك نهائيا بالرغم من أنه لعب تحت قيادة إريك تين هاج مدرب الفريق في أفضل فتراته عندما كان الثنائي في أياكس.