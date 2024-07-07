مجلس الوزراء يوافق على إلغاء إقامة مباريات الدوري في الرابعة عصرا

الأحد، 07 يوليه 2024 - 20:14

كتب : أحمد الخولي

شعار الدوري المصري - بيان

وافق مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تعديل التوقيتات الخاصة بمنافسات الدورى الممتاز لكرة القدم لتصبح انطلاق المبارايات بدءا من الخامسة والنصف مساء .

يأتى ذلك فى ضوء ما عرضه وزير الشباب والرياضة بشأن تأخير موعد انطلاق المباريات حفاظاً على اللاعبين بالنظر إلى التوقعات الخاصة بارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يتم التنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بشأن بدء تطبيق تلك القرارات.

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وتقام مباريات الدوري المصري في 3 توقيتات مختلفة في اليوم وهي الرابعة عصرا.

وأيضا الخامسة والنصف مساء، وأخيرا في تمام السابعة مساء.

ومن المقرر أن تُعلن رابطة الأندية عن مواعيد المباريات الجديدة بعد التعديل في وقت لاحق.

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