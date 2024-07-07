لويس سواريز يرد على بيريرا: كنت بديلا لـ دي أراساكايتا أفضل لاعب في الكرة البرازيلية

رد لويس سواريز لاعب منتخب أوروجواي بقوة على تصريحات أندرياس بيريرا لاعب منتخب البرازيل بعد التأهل لنصف نهائي كوبا أمريكا 2024.

وانتصر منتخب أوروجواي بركلات الترجيح على البرازيل عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وسبق أن صرّح أندرياس بيريرا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أنا متأكد من أنهم يفكرون أيضا في أنهم سيواجهون منتخب البرازيل، ستكون مباراة صعبة لهم، أكثر مما ستكون صعبة علينا".

وأضاف "إذا نظرت إلى اسم مقابل اسم، فأنا متأكد أن أوروجواي تحلم بامتلاك فريق مثلنا".

وعقب الفوز قال لويس سواريز للصحفيين: "عندما تتحدث عن أوروجواي لابد أن تتحلى بقليل من الاحترام".

وأضاف "عليك أن تعرف تاريخ أوروجواي لأننا قبل القول إن هناك لاعبين يريدون اللعب لمنتخب البرازيل، سأقول لك أن الشخص الذي أدلى بهذا التصريح كان بديلا لـ جيورجان دي أراساكايتا أفضل لاعب في الكرة البرازيلية، لذلك تخيل كيف يكون الأمر".

"QUEM FALOU ISSO (ANDREAS) ERA RESERVA DO ARRASCAETA"!!😬😬 Após eliminar a #SeleçãoBrasileira na #CopaAmérica2024, Suárez respondeu Andreas Pereira sobre os jogadores uruguaios quererem estar na Seleção Brasileira! pic.twitter.com/OlUfDDFaUS — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) July 7, 2024

وبعد ساعات من نهاية اللقاء كتب البرازيلي عبر حسابه على "إنستجرام"

"لا يوجد فريق ولا مكان يجعلني فخورا بوجودي هناك أكثر من المنتخب الوطني.

نحن البرازيل. أعلم أنه يؤلم الكثير من الناس رؤية النجوم الخمس الموجودة على صدورنا.

كم هو غير مريح عندما نتخذ موقفا ونتحدث ونرفع أصواتنا ونظهر فرحتنا وفخرنا بكوننا برازيليين.

ما يجب أن نعرفه هو أن هناك أكثر من 200 مليون منا، ولا يمكن لأحد أن يوقفنا معًا. وإذا أزعجناك. معا نتحدث بصوت أعلى بكثير.

فلنعمل ونحسن ما يحتاج إلى تحسين وتطوير.

أنا، مثل أي شخص آخر. أعرف أن البرازيليين لديهم القدرة على نفض الغبار وتغيير الأمور، لأن كل يوم هو بمثابة حرب ينتصر فيها الكثير من الناس.

البرازيل، أحبك وسأحبك دائما".

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ويعود منتخب أوروجواي لنصف نهائي كوبا أمريكا لأول مرة منذ نسخة 2011 التي حقق لقبها.

وسيلتقي منتخب أوروجواي في نصف نهائي كوبا أمريكا مع كولومبيا فجر الأربعاء المقبل.

ولم يشارك سواريز في اللقاء وظل على مقاعد البدلاء طيلة ال، 90 دقيقة.

فيما شارك أندرياس بيريرا في الدقيقة 82 وسجل ركلته الترجيحية في الشباك لكنها لم تكن كافية لفوز السامبا.