لويس سواريز يرد على بيريرا: كنت بديلا لـ دي أراساكايتا أفضل لاعب في الكرة البرازيلية

الأحد، 07 يوليه 2024 - 19:21

كتب : FilGoal

لويس سواريز - غانا وأوروجواي - كأس العالم 2022

رد لويس سواريز لاعب منتخب أوروجواي بقوة على تصريحات أندرياس بيريرا لاعب منتخب البرازيل بعد التأهل لنصف نهائي كوبا أمريكا 2024.

وانتصر منتخب أوروجواي بركلات الترجيح على البرازيل عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وسبق أن صرّح أندرياس بيريرا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أنا متأكد من أنهم يفكرون أيضا في أنهم سيواجهون منتخب البرازيل، ستكون مباراة صعبة لهم، أكثر مما ستكون صعبة علينا".

أخبار متعلقة:
قائمة أوروجواي - لويس سواريز على رأس خيارات بييلسا في كوبا أمريكا 2024 سجل هدفا وصنع 5.. ميسي ينفجر ويقود مع سواريز إنتر ميامي للفوز على نيويورك ريد بولز بسداسية تعثر جديد في غياب ميسي.. سواريز يسجل في تعادل إنتر ميامي أمام نيويورك سيتي ثنائية سواريز تنصر إنتر ميامي في غياب ميسي.. وهدف بفعل الرياح في الدوري الأمريكي

وأضاف "إذا نظرت إلى اسم مقابل اسم، فأنا متأكد أن أوروجواي تحلم بامتلاك فريق مثلنا".

وعقب الفوز قال لويس سواريز للصحفيين: "عندما تتحدث عن أوروجواي لابد أن تتحلى بقليل من الاحترام".

وأضاف "عليك أن تعرف تاريخ أوروجواي لأننا قبل القول إن هناك لاعبين يريدون اللعب لمنتخب البرازيل، سأقول لك أن الشخص الذي أدلى بهذا التصريح كان بديلا لـ جيورجان دي أراساكايتا أفضل لاعب في الكرة البرازيلية، لذلك تخيل كيف يكون الأمر".

وبعد ساعات من نهاية اللقاء كتب البرازيلي عبر حسابه على "إنستجرام"

"لا يوجد فريق ولا مكان يجعلني فخورا بوجودي هناك أكثر من المنتخب الوطني.

نحن البرازيل. أعلم أنه يؤلم الكثير من الناس رؤية النجوم الخمس الموجودة على صدورنا.

كم هو غير مريح عندما نتخذ موقفا ونتحدث ونرفع أصواتنا ونظهر فرحتنا وفخرنا بكوننا برازيليين.

ما يجب أن نعرفه هو أن هناك أكثر من 200 مليون منا، ولا يمكن لأحد أن يوقفنا معًا. وإذا أزعجناك. معا نتحدث بصوت أعلى بكثير.

فلنعمل ونحسن ما يحتاج إلى تحسين وتطوير.

أنا، مثل أي شخص آخر. أعرف أن البرازيليين لديهم القدرة على نفض الغبار وتغيير الأمور، لأن كل يوم هو بمثابة حرب ينتصر فيها الكثير من الناس.

البرازيل، أحبك وسأحبك دائما".

ويعود منتخب أوروجواي لنصف نهائي كوبا أمريكا لأول مرة منذ نسخة 2011 التي حقق لقبها.

وسيلتقي منتخب أوروجواي في نصف نهائي كوبا أمريكا مع كولومبيا فجر الأربعاء المقبل.

ولم يشارك سواريز في اللقاء وظل على مقاعد البدلاء طيلة ال، 90 دقيقة.

فيما شارك أندرياس بيريرا في الدقيقة 82 وسجل ركلته الترجيحية في الشباك لكنها لم تكن كافية لفوز السامبا.

لويس سواريز أندرياس بيريرا كوبا أمريكا البرازيل أوروجواي
نرشح لكم
كوبا أمريكا 2024 - الولايات المتحدة لا تحب البرازيل.. أوروجواي إلى نصف النهائي انتهت في كوبا أمريكا - البرازيل (0)-(0) أوروجواي.. السيليستي إلى نصف النهائي كوبا أمريكا 2024 - كولومبيا تدهس بنما وخاميس يواصل انفجاره تشكيل كوبا أمريكا - البرازيل بدون فينيسيوس.. وداروين يقود هجوم أوروجواي نظر في وجه الصحفي.. بييلسا: يا له من عار أن أقول شيئا لن يجلب لي سوى النقد كوبا أمريكا - كندا تفوز على فنزويلا وتضرب موعدا جديد مع الأرجنتين في نصف النهائي كوبا أمريكا 2024 - الأرجنتين تطيح بـ سانشيز من تدريب الإكوادور كوبا أمريكا 2024 – ميسي: هذا سبب تسديدي ركلتي بطريقة بانينكا.. ولدينا أفضلية بسبب إيميليانو
أخر الأخبار
الكومي: ندرس تسمية الدوري باسم رفعت.. ولذلك لا يمكن إلغاؤه 4 ساعة | الدوري المصري
"لم يكن هناك شيئا ومازحته قبل المباراة".. العشري يكشف لحظات رفعت الأخيرة قبل الأزمة القلبية 4 ساعة | الدوري المصري
الرمادي: كيف تحقق الوزارة فيما حدث لرفعت وهي من المدانين؟ ومن المسؤول عن تدمير شباب مصر؟ 5 ساعة | الدوري المصري
كيروش يودع أحمد رفعت: كان شخصا طيبا وسيظل دائما في قلبي 5 ساعة | الكرة المصرية
للمرة الأولى.. القلاوي حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش 5 ساعة | الدوري المصري
وزير الرياضة يكشف مستجدات التحقيق في قضية رفعت 7 ساعة | الدوري المصري
"اعتدنا على اللعب معا في تشيلسي".. موسيالا يبعث رسالة ترحيب بـ أوليسي 7 ساعة | الكرة الأوروبية
أولمبياد باريس - سارة سمير وأحمد الجندي يحملان علم مصر في الافتتاح 7 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب يكشف سبب وفاة أحمد رفعت رغم تحسن حالته 2 وفاة أحمد رفعت 3 نادر شوقي يكشف كواليس أزمة "تصاريح السفر" التي أدت لتدهور حالة أحمد رفعت 4 حوار – كل ما قاله أحمد رفعت في ظهوره الأخير.. عن شخص تسبب في مرضه ورسالة وعدم الانتقال للأهلي