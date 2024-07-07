رومانو: ميلان يجهز عرضا جديدا لضم ظهير توتنام

يجهز نادي ميلان عرضا جديدا من أجل ضم إيمرسون رويال ظهير أيمن فريق توتنام في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورت إيطاليا فإن النادي الإيطالي يصمم على التعاقد مع اللاعب البرازيلي ويستهدفون نجاح التعاقد معه الأسبوع المقبل.

وذكر رومانو أن العرض سيتجاوز الـ 15 مليون يورو، بينما يريد النادي الإنجليزي 20 مليون يورو.

وكشف رومانو عن رغبة رويال وهي اللعب مع الروسونيري الموسم المقبل وبالفعل أتم اتفاقه على العقد إذ سيمتد لـ 5 أعوام.

وانتقل الظهير الأيمن البرازيلي إلى توتنام في صيف 2021 قادما من برشلونة مقابل 25 مليون يورو.

وينتهي عقد رويال في صيف عام 2026.

ولعب رويال مع توتنام في 24 مباراة خلال الموسم الجاري في جميع البطولات وسجل هدف واحد ولم يصنع.