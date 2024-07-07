الإعلان عن الزي الرسمي للبعثة الأولمبية والبارلمبية المصرية في باريس 2024

الأحد، 07 يوليه 2024 - 18:57

كتب : بسام أبوبكر

الزي الرسمي لبعثة مصر في أولمبياد باريس

شهد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وحسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية مؤتمر الإعلان عن الزي الرسمي للبعثة الأولمبية والبارلمبية المصرية في باريس 2024.

حضر المؤتمر الذي أقيم في مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمه الإدارية الجديدة الدكتور كمال درويش، رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة وعددا من مسئولي الوزارة ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارلمبية ورؤساء الاتحادات الرياضية و 200 لاعب ولاعبة من المشاركين بأوليمبياد باريس أولمبي وبارالمبي كما حضر المؤتمر أيضا عددا من مسئولي الشركات الراعية للبعثة المصرية في الأولمبياد.

في البداية قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة إن اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة كيان رياضي واحد وهناك تناغم وتجانس بين الجانبين.

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قدم وزير الشباب والرياضة الشكر إلى مسئولي الشركة الراعية حتى تظهر البعثة المصرية في الأولمبياد على أعلى مستوى وتضم ملابس اليعثة جزء إبداعي في تصميم الملابس حتى تتناسب مع الأجواء المناخية في باريس وقت إقامة المنافسات الأولمبية والبارلمبية.

وتوقع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن تحصد البعثة المصرية ما بين 6 إلى 10 ميداليات أولمبية في باريس 2024 مطالبا من جميع اللاعبين ببذل أقصى ما لديهم خلال المنافسات لرفع اسم مصر عاليا بين الدول المنافسة.

من جانبه قدم ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية التهنئة للدكتور أشرف صبحي على حصوله على ثقة القيادة السياسية ليستمر في منصبه وزيرا للشباب والرياضة.

وتابع ياسر إدريس أن الدعم المالي المقدم من وزارة الشباب والرياضة ساهم بشكل كبير في تنفيذ الخطط الفنية للجنة الأولمبية المصرية.

كشف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن ملابس البعثة المصرية تم تنفيذها على أحدث الطرازات العالمية.

وتابع ياسر إدريس أن عدد اللاعبين المصريين المتأهلين للأولمبياد ارتفع إلى 149 لاعب ولاعبة أساسي وكان آخرهم لجين عبد الله لاعبة المنتخب المصري للسباحة.

فيما قدم حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية، الشكر إلى الشركات الراعية على توحيد الزي بين بعثة المنتخب الأولمبي والبارلمبية وهو أمر جيد للغاية ولأول مرة يحدث ذلك.

كما قدم حسام الدين مصطفى الشكر على التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والبارلمبية وهي أمور غاية في الأهمية تدفع الرياضة المصرية إلى الأمام.

واختتم حسام الدين مصطفى تصريحاته مطالبا من الجميع دعم لاعبي ولاعبات البارالمبية خلال الدورة البارالمبية التي تقام في باريس 2024.

أولمبياد باريس باريس 2024
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