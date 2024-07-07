انتهت الدوري المصري - الزمالك (2)-(1) الإسماعيلي.. فوز الأبيض

الأحد، 07 يوليه 2024 - 18:49

كتب : FilGoal

جماهير الزمالك تنعي أحمد رفعت

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الجولة 30 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز العاشر برصيد 35 نقطة من 23 مباراة، بعد تطبيق عقوبة خصم النقاط الثلاث من رصيده.

فيما يحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة من 29 مباراة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.

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انتهت

ق 82: جووول الثاني.. عبد الله السعيد يسجل مجددا من ركلة جزاء.

ق 79: ضربة جزاء جديدة للزمالك

ق 77: جووول عبد الله السعيد يسجل هدف التعادل من علامة الجزاء

ق 76: ركلة جزاء للزمالك بعد خطأ لصالح ناصر ماهر

ق 69: جووول عبد الرحمن مجدي يسجل الأول للإسماعيلي بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء

ق 67: مشاركة السعيد وماهر والجزيري

ق 62: عرضية من محمد عاطف وعماد حمدي يشتت وكادت كرته أن تسكن الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية اللقاء

الزمالك الإسماعيلي في الدوري المصري الدوري المصري
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