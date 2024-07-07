انتهت الدوري المصري - الجونة (0)-(0) سيراميكا
الأحد، 07 يوليه 2024 - 18:48
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجونة ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 30 من الدوري المصري.
ويحتل الجونة المركز الـ 14 برصيد 31 نقطة من 29 مباراة، بينما يأتي سيراميكا في المركز الثامن برصيد 40 نقطة من 28 لقاء.
لمتابعة المباراة من هنا
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انتهت
مباراة متوازنة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 31: أيمن موكا يهدر فرصة من داخل منطقة الجزاء بعد تسديدة علت المرمى.
ق 26: صبحي سليمان يتصدى لانفراد من جون إيبوكا ببراعة.
ق 20: تسديدة أرضية قوية من أحمد قندوسي من ركلة حرة تصدى لها صبحي سليمان حارس الجونة.
بداية المباراة
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