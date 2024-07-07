قائمة بيراميدز - عودة سامي والكرتي وغياب إبراهيم عادل وصابر أمام الاتحاد

الأحد، 07 يوليه 2024 - 18:41

كتب : بسام أبو بكر

بيراميدز - فيوتشر - كريم حافظ

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة مباراة الاتحاد في الجولة 30 من الدوري المصري.

ويحل بيراميدز ضيفا على الاتحاد في الخامسة والنصف من مساء غدا الإثنين على استاد الإسكندرية.

ويغيب إبراهيم عادل ومحمود صابر عن قائمة بيراميدز بعد الانضمام لمعسكر منتخب مصر الأولمبي استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

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ويتواصل غياب رمضان صبحي بسبب الإيقاف لحين انتهاء التحقيقات بشأن المنشطات.

وعاد أحمد سامي ووليد الكرتي عقب نهاية الإيقاف لتراكم البطاقات.

وجاءت قائمة بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود عبد العاطي - بلاتي توريه - محمود زلاكة - محمد رضا "بوبو" - يوسف أسامة - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي - مروان حمدي

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 65 نقطة من 26 مباراة.

فيما يحتل الاتحاد المركز العاشر برصيد 38 نقطة من 29 مباراة.

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