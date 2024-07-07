سلة - مصيلحي لـ في الجول: انتهاء تعاقد رودل مع منتخب مصر.. ولا داعي للاستعجال

الأحد، 07 يوليه 2024 - 18:27

كتب : هاني العوضي

هنريك رودل - المدير الفني سلة الاتحاد

أعلن عمرو مصيلحي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة انتهاء تعاقد هنريك رودل المدير الفني لـ منتخب مصر لكرة السلة.

ولم يتأهل منتخب مصر لكرة السلة لنهائيات أولمبياد باريس بعد خسارة مباراتيه في الملحق العالمي.

وقال مصيلحي لـ FilGoal.com: "انتهاء تعاقد هنريك رودل المدير الفني لمنتخب مصر بعد نهاية مشوار الملحق العالمي المؤهل للأولمبياد".

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وأضاف "لا داعي للاستعجال في التعاقد مع مدير فني جديد لأن أول ارتباط لمنتخب مصر في فبراير، وهناك انتخابات لمجلس الإدارة عقب أولمبياد باريس".

وتولى المدرب الألماني مهمة تدريب منتخب مصر في يناير الماضي خلفا للكندي روي رانا.

وخسر منتخب مصر مباراتي جمهورية الدومينيكان واليونان في مرحلة المجموعات للملحق العالمي وفشل في التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وغاب عن مصر في التصفيات إيهاب أمين نجم الأهلي، وأيضا عاصم مرعي المحترف في الدوري الكوري الجنوبي الذي أعلن اعتزاله الدولي بجانب تعذر انضمام عبد الرحمن نادر.

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