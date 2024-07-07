الفوز الثالث تواليا والابتعاد عن المركز الرابع.. المصري ينتصر على البلدية

الأحد، 07 يوليه 2024 - 18:25

كتب : محمد رؤوف

المصري

حقق فريق المصري فوزا هاما على منافسه بلدية المحلة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل ميدو جابر هدف المصري الوحيد.

وتمكن الفريق البورسعيدي من الفوز في المباراة الثالثة على التوالي، بعدما انتصر على كل من الإسماعيلي والجونة.

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وفي آخر 5 مباريات لم يخسر المصري سوى في لقاء وحيد كان ضد سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد.

وللمباراة الثانية على التوالي يخسر بلدية المحلة، لكن هذه ليست الصورة كاملة.

فلم يحقق الفريق أي فوز منذ الانتصار على الداخلية بهدف دون رد يوم 21 يونيو الماضي في الجولة 24 من الدوري المصري.

ومنذ ذلك التاريخ خسر 6 مباريات من 7 مباريات إذ تعادل فقط ضد إنبي بدون أهداف في الجولة 28.

وبهذا الفوز وصل المصري للنقطة 51 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري من 29 مباراة، ويبتعد عن مودرن سبورت الذي يتواجد في المركز الرابع بـ44 نقطة من 29 مباراة.

وعلى الجانب الآخر تجمد رصيد بلدية المحلة عند النقطة 23 في المركز الـ16 من 29 لقاء وهو الذي يضعه في منطقة الهبوط.

وصف المباراة

حاول المصري التسجيل منذ البداية حتى سدد حسين فيصل كرة خطيرة في الدقيقة 43 بعدت المرمى.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع حصل المصري على ركلة جزاء بعد لمسة يد على مدافع بلدية المحلة.

وتولى ميدو جابر مسؤولية تسديدها وتمكن من التسجيل في الدقيقة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني ظهر الإجهاد على لاعبي الفريقين ولم يتمكن أي فريق من تهديد مرمى الآخر بصورة حقيقية وواضحة.

وحافظ المصري على فارق الهدف وحصل على الثلاث نقاط.

المصري الدوري المصري بلدية المحلة ميدو جابر
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