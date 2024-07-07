تشكيل الإسماعيلي - النبريص أساسي ضد الزمالك.. وكمال السيد في حراسة المرمى

الأحد، 07 يوليه 2024 - 18:18

كتب : FilGoal

احتفال خالد النبريص بهدف الإسماعيلي ضد القناة

يبدأ الفلسطيني خالد النبريص أساسيا في هجوم الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في الجولة 30 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة في السابعة مساءً.

ويتواجد كمال السيد أساسيا في حراسة المرمى لتعويض غياب الثنائي المصاب محمد فوزي وأحمد عادل عبد المنعم.

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وجاء تشكيل الإسماعيلي

حراسة المرمى: كمال السيد

الدفاع: عبد الكريم مصطفى – محمد دسوقي – عماد حمدي – محمد نصر

الوسط: محمد عبد السميع – عبد الرحمن مجدي – هشام محمد

الهجوم: مروان حمدي – خالد النبريص – إريك تراوري

وجاءت دكة البدلاء: عبد الله جمال – حاتم سكر – محمد عمار – محمد بيومي – عمر الساعي – محمد خطار – عمر القط – نادر فرج

ويحتل الزمالك المركز العاشر برصيد 35 نقطة من 23 مباراة، بعد تطبيق عقوبة خصم النقاط الثلاث من رصيده.

فيما يحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة من 29 مباراة.

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