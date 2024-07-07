خبر في الجول - بالأقدمية.. النني قائدا لمنتخب مصر الأولمبي في باريس يليه زيزو

يحمل محمد النني شارة قيادة منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وعلم FilGoal.com أن محمد النني سيكون القائد الأول لمنتخب مصر في أولمبياد باريس.

يليه أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك والنضم للمنتخب الأولمبي في الأولمبياد.

ثم يأتي في المركز الثالث لترتيب قادة منتخب مصر الأولمبي في باريس إبراهيم عادل نجم بيراميدز وقائد المنتخب الأولمبي.

وبذلك يكون ترتيب حاملي شارة قيادة منتخب مصر الأولمبي بحسب نظام الأقدمية.

وسيشارك النني في الأولمبياد للمرة الثانية خلال مسيرته بعد المشاركة في نسخة لندن 2012.

وضم روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي الثنائي محمد النني وزيزو ضمن اللاعبين فوق سن (23 سنة) في قائمة الفراعنة.

وتضم القائمة 18 لاعبا يشترط تواجد 15 منهم تحت عمر 23 عاما بينما يُسمح لكل منتخب ضم ثلاثة لاعبين فوق السن، ويأتي ذلك بالإضافة لأربعة لاعبين احتياطيين لاستبدالهم حال إصابة أي لاعب.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء (الأهلي) – علي الجابري (سيراميكا كليوباترا) – محمد سيحا (المقاولون العرب).

الدفاع: أحمد عيد (المصري) - عمر فايد (فنربخشة) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – كريم الدبيس (الأهلي) – محمد حمدي (إنبي) – محمد طارق (المصري) - أحمد سيد عبد النبي (زد) - محمد مغربي (سموحة)

الوسط: محمد النني (بلا ناد) – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) – زياد كمال (الزمالك) – محمود صابر (بيراميدز) – إبراهيم عادل (بيراميدز) – أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) – محمد شحاتة (الزمالك) – مصطفى سعد (زد) – أحمد عاطف "قطة" (زد).

الهجوم: بلال مظهر عبد الرحمن (باناثانيكوس) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).

ويقع منتخب مصر في أولمبياد باريس بالمجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومنيكان.

وتأتي مواجهات المنتخب الأولمبي كالآتي:

مصر × جمهورية الدومنيكان (24 يوليو)

مصر × أوزبكستان (27 يوليو)

مصر × إسبانيا (30 يوليو)