تشكيل الزمالك - رباعي الشباب أساسي ضد الإسماعيلي.. والجزيري على الدكة

الأحد، 07 يوليه 2024 - 18:01

كتب : FilGoal

الزمالك - سيراميكا

يبدأ رباعي شباب الزمالك في تشكيل الفريق الأساسي ضد الإسماعيلي في الجولة 30 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في السابعة مساءً على استاد القاهرة.

ويبدأ أحمد مجدي وترافيس موتيابا ومحمد السيد وعمار ياسر في تشكيل الأبيض الأساسي ضمن خيارات جوزيه جوزميز.

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في المقابل يجلس عبد الله السعيد وناصر ماهر ويوسف إبراهيم "أوباما" ومصطفى شلبي وسيف الجزيري على مقاعد البدلاء.

ويغيب عن صفوف الفريق في المباراة كل من أحمد سيد "زيزو" ومحمد شحاتة وزياد كمال وحسام عبد المجيد بعد الانضمام لمعسكر منتخب مصر الأولمبي.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عاطف – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – عمر جابر

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – محمد السيد - ترافيس موتيابا -مهاب ياسر – إبراهيما نداي

خط الهجوم: عمار ياسر

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عمر عبد العزيز - حازم أسامة - سيد عبد الله - نبيل عماد - عبد الله السعيد - ناصر ماهر - يوسف أوباما - مصطفى شلبي - سيف الجزيري.

ويحتل الزمالك المركز العاشر برصيد 35 نقطة من 23 مباراة، بعد تطبيق عقوبة خصم النقاط الثلاث من رصيده.

فيما يحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة من 29 مباراة.

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