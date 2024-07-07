أولمبياد باريس – انتظام زيزو في معسكر منتخب مصر الأولمبي

الأحد، 07 يوليه 2024 - 17:50

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو

انتظم أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك في معسكر منتخب مصر الأولمبي استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس الشهر الجاري.

وانضم زيزو إلى معسكر الفراعنة بعد ساعات من انضمام محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي السابق.

وينتظم المنتخب الأوليمبي تحت قيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى فى معسكر مغلق بالقاهرة يختتم الأربعاء المقبل قبل المغادرة إلى مدينة بوردو الفرنسية لأداء وديتين مع أوكرانيا والعراق يومي 14 و17يوليو الجاري ثم السفر إلى مدينة نانت الفرنسية استعدادا لأول لقاء رسمي مع الدومينيكان والمقرر له يوم 24 يوليو.

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وسيشارك النني في الأولمبياد للمرة الثانية خلال مسيرته بعد المشاركة في نسخة لندن 2012.

وتضم القائمة 18 لاعبا يشترط تواجد 15 منهم تحت عمر 23 عاما بينما يُسمح لكل منتخب ضم ثلاثة لاعبين فوق السن، ويأتي ذلك بالإضافة لأربعة لاعبين احتياطيين لاستبدالهم حال إصابة أي لاعب.

وشهدت القائمة انضمام 2 فقط من اللاعبين فوق السن، علما بأن المسموح به 3 لاعبين في الدورات الأولمبية.

الثنائي يتكون من محمد النني لاعب وسط أرسنال السابق، وأحمد سيد زيزو نجم الزمالك،كما سبق وانفرد FilGoal.com.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء (الأهلي) – علي الجابري (سيراميكا كليوباترا) – محمد سيحا (المقاولون العرب).

الدفاع: أحمد عيد (المصري) - عمر فايد (فنربخشة) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – كريم الدبيس (الأهلي) – محمد حمدي (إنبي) – محمد طارق (المصري) - أحمد سيد عبد النبي (زد) - محمد مغربي (سموحة)

الوسط: محمد النني (بلا ناد) – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) – زياد كمال (الزمالك) – محمود صابر (بيراميدز) – إبراهيم عادل (بيراميدز) – أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) – محمد شحاتة (الزمالك) – مصطفى سعد (زد) – أحمد عاطف "قطة" (زد).

الهجوم: بلال مظهر عبد الرحمن (باناثانيكوس) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).

ويقع منتخب مصر في أولمبياد باريس بالمجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومنيكان.

وتأتي مواجهات المنتخب الأولمبي كالآتي:

مصر × جمهورية الدومنيكان (24 يوليو)

مصر × أوزبكستان (27 يوليو)

مصر × إسبانيا (30 يوليو)

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