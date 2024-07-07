حدادا على أحمد رفعت.. الزمالك يلغي تغطية مباراة الإسماعيلي على مواقع التواصل

الأحد، 07 يوليه 2024 - 16:58

كتب : FilGoal

الزمالك - سيراميكا

قرر نادي الزمالك إلغاء التغطية الخاصة بمباراة الفريق الأبيض ضد الإسماعيلي حدادا على أحمد رفعت.

وأعلن الزمالك إلغاء تغطية المباراة عبر حسابات النادي الرسمية بجميع مواقع التواصل الاجتماعي. حدادا على لاعبه السابق أحمد رفعت.

ويلعب الزمالك ضد الإسماعيلي بعد قليل ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري المصري في استاد القاهرة.

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وتوفي أحمد رفعت في الساعات الأولى من صباح أمس السبت الموافق 6 يوليو 2024.

وتعرض أحمد رفعت لأزمة صحية أثناء مباراة الاتحاد السكندري في الدوري يوم 11 مارس الماضي، تسببت في توقف عضلة القلب قبل أن يتم إسعافه في الملعب وفقد الوعي لعدة أيام ثم استعاده.

وحُجز أحمد رفعت في مستشفى زمزم في الإسكندرية وظل بها إلى أن عاد للقاهرة يوم 25 مارس الماضي.

واستمر أحمد رفعت في المستشفى لعدة أسابيع تحت الملاحظة الطبية وغادر المستشفى يوم 11 أبريل الماضي، مع استمراره في العلاج والخضوع بشكل يومي لجلسات على جهاز تنظيم ضربات القلب.

وكان آخر ظهور لـ أحمد رفعت عبر قناة إم بي سي مصر 2 يوم 23 يونيو الماضي.

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