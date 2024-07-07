سباحة - لجين عبدالله تتأهل إلى أولمبياد باريس 2024 عن طريق مقعد إفريقيا

الأحد، 07 يوليه 2024 - 16:33

كتب : FilGoal

لجين عبد الله

أعلن الاتحاد المصري للسباحة تلقيه خطابا من الاتحاد الدولي للألعاب المائية بتأهل البطلة المصرية لجين عبد الله لتمثيل المنتخب المصري للسباحة في منافسات 200 متر حرة، بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

وحصلت لوجين خالد على بطاقة التأهل لأولمبياد باريس 2024 عن طريق المقعد الإفريقي والذي حصلت عليه لأول مرة في تاريخها.

وتعد لجين عبد الله صاحبة الـ 19 عامًا من اللاعبات المتميزات، حيث حصلت على كأس أفضل سباحة خلال منافسات البطولة الأفريقية التي أقيمت في انجولا خلال شهر مايو الماضي، لأول مرة.

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وتأهل من اتحاد السباحة لأولمبياد باريس 2024 مروان القماش ولجين عبد الله ومنتخب السباحة التوقيعية ورباعي الغطس.

وتأهلت مصر إلى أولمبياد باريس رسميا ببعثة تضم 149 لاعبًا ولاعبة أساسيين في 25 رياضة، بالإضافة إلى 16 لاعب احتياطي.

لجين عبد الله سباحة أولمبياد باريس 2024
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