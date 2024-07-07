سكاي: بالينيا يجتاز الكشف الطبي مع بايرن.. وخطوة أخيرة قبل إعلان الصفقة

أكمل جواو بالينيا لاعب فولام الفحص الطبي مع نادي بايرن ميونيخ، وأصبح على بعد خطوة من الانضمام للعملاق البافاري، حسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا.

وأوضح التقرير أن بالينيا خضع للكشف الطبي يوم السبت، وعاد إلى إنجلترا بعد حسم الصفقة بين الناديين.

ويحاول وكلاء اللاعب حسم الأمور مع فولام لترتيب خروج بالينيا. لذلك لم يتم توقيع العقد حتى عام 2028 بعد.

بايرن حاول ضم اللاعب الصيف الماضي، وكرر المحاولة في الشتاء، لكنه لم ينجح في المرتين.

قبل أيام، ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن الناديين اتفقا على إتمام الصفقة مقابل 51 مليون يورو + 5 ملايين كإضافات.

في الصيف الماضي، أعلن فولام تجديد تعاقد لاعبه جواو بالينيا حتى صيف عام 2028 مع أحقية النادي في تمديد لموسم آخر.

جاء ذلك بعد أحداث مثيرة لاحقت اللاعب البرتغالي خلال الانتقالات الصيفية 2023 إذ أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى بايرن ميونيخ بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

لكن تأخر فولام في إرسال الأوراق اللازمة لإتمام الصفقة ما حال دون إكمالها.

وقال بالينيا لموقع ناديه الرسمي وقتها: "أشعر بالسعادة، لقد وقعت الكثير من الأحداث في الأسابيع الأخيرة لكنني الآن أركز على عملي في فولام".

وواصل "أنا ملتزم مع النادي بنسبة 100% وأحترمه وأحترم الجماهير، ومنذ اليوم الأول دعمني الجميع".

اللاعب صاحب الـ28 عاما انضم إلى فولام في صيف عام 2022 قادما من سبورتنج لشبونة.

مايكل أوليسي يخضع للكشف الطبي مع بايرن

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