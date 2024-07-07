انتهت الدوري - بلدية المحلة (0)-(1) المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بلدية المحلة والمصري في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

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انتهت

مباراة متوازنة بين الفريقين.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق48. جووول أول للمصري عن طريق ميدو جابر من ركلة جزاء.

ق46. ركلة جزاااء للمصري بعد لمسة يد.

ق43. تسديدة قريبة من حسين فيصل.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل