يورو 2024 - مهاجم فرنسا جاهز لمواجهة إسبانيا

الأحد، 07 يوليه 2024 - 15:44

كتب : FilGoal

فرنسا

أصبح ماركوس تورام مهاجم منتخب فرنسا جاهزا للمشاركة في نصف نهائي يورو 2024 ضد إسبانيا.

وتعرض تورام لإصابة في العضلة الضامة خلال لقاء البرتغال في ربع نهائي البطولة، مما جعل الشكوك تحوم حول مشاركته أمام المنتخب الإسباني.

وذكرت جريدة ليكيب أن تورام خضع لفحص طبي يوم السبت، وجاءت النتائج مطمئنة إلى حد كبير.

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ورجح التقرير أن مهاجم إنتر سيكون متاحا أمام ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا.

وشارك تورام كأساسي في 2 من مباريات مرحلة المجموعات، بالإضافة إلى مباراة دور الـ16 ضد بلجيكا، لكنه جلس على مقاعد البدلاء أمام البرتغال في ظل مشاركة راندال كولو مواني بدلاً منه.

ويواجه منتخب إسبانيا منافسه فرنسا في المباراة التي ستجمعهما في دور نصف نهائي بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 يوليو.

ويستضيف استاد أليانز أرينا في مدينة ميونخ المباراة.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

وتأهل منتخب إسبانيا لهذا الدور بعد الفوز على ألمانيا بهدفين مقابل هدف.

وعلى الجانب الآخر صعد منتخب فرنسا لهذا الدور بعد الانتصار على البرتغال 5-3 بركلات الترجيح.

وتواجه المنتخبان من قبل في 36 مباراة إجماليا سواء على الجانب الرسمي أو الودي.

وانتصر منتخب إسبانيا 16 مرة وسجل 64 هدفا في شباك الديوك.

بينما فاز منتخب فرنسا 13 مرة وسجل 39 هدفا.

وانتهت 17 مواجهة بينهما بالتعادل.

ويعتبر جاسبار روبيو مهاجم إسبانيا هو هداف المواجهات بـ 4 أهداف، ويتساوى كل من بيري وإستانيسلاو باسورا وبيرو جاينزا بـ3 أهداف.

ويأتي زين الدين زيدان كهداف لمنتخب فرنسا في المواجهات بـ 3 أهداف.

ماركوس تورام فرنسا إسبانيا يورو 2024
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