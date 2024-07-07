التشكيل - كهربا يقود هجوم بلدية المحلة.. والمحمدي يعود لدفاع المصري

أعلن كل من أحمد كشري مدرب بلدية المحلة وعلي ماهر مدرب المصري تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي بلدية المحلة مع المصري على ملعب برج العرب في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

ويشهد تشكيل بلدية المحلة تواجد أحمد مجدي"كهربا" وحسام أشرف في خط الهجوم.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أحمد حسين.

الدفاع: هشام حافظ – أحمد العش – نو الزمان الزاموري – أحمد رضا.

الوسط: إسلام مرزوق – يوسف حسن – بينجامين تولا.

الهجوم: أحمد مجدي كهربا – حسام أشرف – عبده سمانة.

على الجانب الآخر عاد باهر المحمدي لدفاع المصري بعد غيابه عن المباراة الماضية.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

الحارس: محمود جاد.

الدفاع: كريم العراقي – محمد دبش – باهر المحمدي – عمرو سعداوي.

الوسط: أمادو جولدي با – عمرو موسى – حسين فيصل.

الهجوم: ميدو جابر – عبد الرحيم دغموم – فخر الدين بن يوسف.

ويحتل المصري المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة من 28 مباراة، بينما يحتل بلدية المحلة المركز الـ 16 برصيد 23 نقطة من 28 مباراة.