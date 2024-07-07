أثليتك: مانشستر يونايتد يضع اللمسات الأخيرة على صفقة مهاجم بولونيا

يضع مانشستر يونايتد اللمسات الأخيرة على التعاقد مع جوشوا زيركزي مهاجم بولونيا، حسب شبكة ذا أثليتك.

وأوضح التقرير أنه تم الاتفاق على العقد الذي يربط بين النادي واللاعب، وعمولة وكيل زيركزي.

وأضاف التقرير أن المفاوضات بين الطرفين مستمرة، ويبقى التعرف ما إذا كان سيتم تفعيل الشرط الجزائي بقيمة 40 مليون يورو أو الاتفاق على سعر محدد.

وكانت شبكة سكاي سبورت إيطاليا قد ذكرت أن نادي مانشستر يونايتد أجرى مفاوضات جديدة مع زيركزي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت تقارير عديدة أن إريك تين هاج مدرب يونايتد قد تحدث مع زيركزي عدة مرات عبر الهاتف.

وكان ميلان قد اتفق مع زيركزي على كافة بنود التعاقد وأخبر بولونيا بدفعه مبلغ الشرط الجزائي.

ولكن فشل ميلان في التوصل إلى اتفاق مع كيا جورابشيان حول عمولته بسبب مطالبه التي لم يتمكن النادي الإيطالي من دفعها.

وتألق اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في الموسم الماضي مع بولونيا تحت قيادة تياجو موتا وتمكن من تسجيل 12 هدفا وصناعة 7 آخرين.

وانتقل زيركزي إلى بولونيا قادما من بايرن ميونيخ مقابل 8 ملايين ونصف يورو في صيف 2022.

وبدأ زيركزي مسيرته في فريق شباب بايرن ميونيخ قبل الانتقال إلى بارما ومنه إلى أندرلاخت معارا ثم رحل نهائيا إلى بولونيا.