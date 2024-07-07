أثليتك: مانشستر يونايتد يضع اللمسات الأخيرة على صفقة مهاجم بولونيا

الأحد، 07 يوليه 2024 - 15:20

كتب : FilGoal

جوشوا زيركزي

يضع مانشستر يونايتد اللمسات الأخيرة على التعاقد مع جوشوا زيركزي مهاجم بولونيا، حسب شبكة ذا أثليتك.

وأوضح التقرير أنه تم الاتفاق على العقد الذي يربط بين النادي واللاعب، وعمولة وكيل زيركزي.

وأضاف التقرير أن المفاوضات بين الطرفين مستمرة، ويبقى التعرف ما إذا كان سيتم تفعيل الشرط الجزائي بقيمة 40 مليون يورو أو الاتفاق على سعر محدد.

أخبار متعلقة:
بيدري يرد على رسالة كروس المؤثرة يورو 2024 - الكشف عن كرة نصف النهائي والنهائي رسالة شكر أخيرة من توني كروس لكرة القدم نجم كريستال بالاس يخضع للكشف الطبي مع بايرن

وكانت شبكة سكاي سبورت إيطاليا قد ذكرت أن نادي مانشستر يونايتد أجرى مفاوضات جديدة مع زيركزي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت تقارير عديدة أن إريك تين هاج مدرب يونايتد قد تحدث مع زيركزي عدة مرات عبر الهاتف.

وكان ميلان قد اتفق مع زيركزي على كافة بنود التعاقد وأخبر بولونيا بدفعه مبلغ الشرط الجزائي.

ولكن فشل ميلان في التوصل إلى اتفاق مع كيا جورابشيان حول عمولته بسبب مطالبه التي لم يتمكن النادي الإيطالي من دفعها.

وتألق اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في الموسم الماضي مع بولونيا تحت قيادة تياجو موتا وتمكن من تسجيل 12 هدفا وصناعة 7 آخرين.

وانتقل زيركزي إلى بولونيا قادما من بايرن ميونيخ مقابل 8 ملايين ونصف يورو في صيف 2022.

وبدأ زيركزي مسيرته في فريق شباب بايرن ميونيخ قبل الانتقال إلى بارما ومنه إلى أندرلاخت معارا ثم رحل نهائيا إلى بولونيا.

جوشوا زيركزي بولونيا مانشستر يونايتد
نرشح لكم
سكاي: بالينيا يجتاز الكشف الطبي مع بايرن.. وخطوة أخيرة قبل إعلان الصفقة نجم كريستال بالاس يخضع للكشف الطبي مع بايرن ماركا: كيبا يتلقى عرضا مغريا من اتحاد جدة فوائد يورو 2024؟ تقرير: موناكو في مفاوضات مع هداف جورجيا والبطولة "يتسم بالرقي والشخصية والخبرة".. إنتر يعلن التعاقد مع زيلينسكي سكاي: روما يتفق مع يوفنتوس للتعاقد مع كييزا.. وتدخل دي روسي هل يتم إرضاء وكيله؟ رومانو: يونايتد يجري مفاوضات جديدة مع زيركزي بعد 6 أعوام مع الذئاب.. وست هام يتعاقد مع ماكسيميليان كيلمان
أخر الأخبار
لويس سواريز يرد على بيريرا: كنت بديلا لـ دي أراساكايتا أفضل لاعب في الكرة البرازيلية 14 دقيقة | أمريكا
رومانو: ميلان يجهز عرضا جديدا لضم ظهير توتنام 34 دقيقة | الدوري المصري
الإعلان عن الزي الرسمي للبعثة الأولمبية والبارلمبية المصرية في باريس 2024 38 دقيقة | رياضات أخرى
مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) الإسماعيلي.. لا فرص 45 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الجونة (0)-(0) سيراميكا.. سليمان يتصدى لانفراد 46 دقيقة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز - عودة سامي والكرتي وغياب إبراهيم عادل وصابر أمام الاتحاد 53 دقيقة | الدوري المصري
سلة - مصيلحي لـ في الجول: انتهاء تعاقد رودل مع منتخب مصر.. ولا داعي للاستعجال ساعة | كرة سلة
الفوز الثالث تواليا والابتعاد عن المركز الرابع.. المصري ينتصر على البلدية ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب يكشف سبب وفاة أحمد رفعت رغم تحسن حالته 2 وفاة أحمد رفعت 3 نادر شوقي يكشف كواليس أزمة "تصاريح السفر" التي أدت لتدهور حالة أحمد رفعت 4 حوار – كل ما قاله أحمد رفعت في ظهوره الأخير.. عن شخص تسبب في مرضه ورسالة وعدم الانتقال للأهلي