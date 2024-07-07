مدرب بيراميدز السابق يتولى تدريب التعاون السعودي

الأحد، 07 يوليه 2024 - 15:02

كتب : FilGoal

رودلفو أروابارينا المدير الفني بيراميدز

أعلن نادي التعاون السعودي تعيين الأرجنتيني رودولفو أروابارينا كمدير فني للفريق.

وذكر النادي عبر موقعه: "أنهى مجلس إدارة نادي التعاون إجراءات التوقيع مع المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا لمدة موسم واحد".

سيقود أروابارينا فريق التعاون خلفا للبرازيلي بريكليس شاموسكا، الذي انتقل إلى تدريب فريق نيوم الموسم المقبل.

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ويمتلك أروابارينا البالغ من العمر 48 عامًا خبرةً كبيرةً في منطقة الخليج، إذ سبق له تدريب المنتخب الإماراتي، وفريق الوصل، وشباب الأهلي دبي، إضافةً إلى الريان القطري.

كما تولى رودولفو تدريب بيراميدز من قبل، في الفترة من نوفمبر 2020 إلى يونيو 2021.

وسبق لأروابارينا الفوز بلقب الدوري في بلاده برفقة بوكا جونيورز.

التعاون أنهى الموسم الماضي بالحصول على المركز الرابع في الدوري السعودي.

ولذلك سيشارك في بطولتين، هما السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا 2.

رودولفو أروابارينا بيراميدز التعاون
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