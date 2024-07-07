بيدري يرد على رسالة كروس المؤثرة

رد بيدري لاعب منتخب إسبانيا الشاب على الرسالة المؤثرة التي وجهها له توني كروس نجم منتخب ألمانيا بعدما تسبب في إصابته.

وخطف منتخب إسبانيا بطاقة التأهل لنصف نهائي يورو 2024 بالفوز على ألمانيا بهدفين مقابل هدف في مباراة شهدت تسبب كروس في إصابة لاعب برشلونة.

وكان كروس قد قال "أتمنى الشفاء العاجل إلى بيدري لم تكن نيتي أبدا إيذائك. أنت لاعب عظيم".

ورد بيدري عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "شكرا لك توني كروس على رسالتك".

وأضاف "هذه هي كرة القدم وهذه الأشياء تحدث. مسيرتك وإنجازاتك ستبقى إلى الأبد".

وتابع "لقد جئت إلى ألمانيا للمشاركة في بطولة يورو 2024 وسأستمر هنا حتى النهاية. لأن الحلم مستمر".

ويصطدم الإسبان بمنتخب فرنسا في نصف النهائي في مباراة سيغيب عنها بيدري.

وأكمل نجم برشلونة "حان الوقت هذا الأسبوع للتشجيع والمساهمة بطريقة أخرى في هذه العائلة العظيمة، وهي عائلة منتخب إسبانيا.

وأتم "لقد مرت اللحظة الأصعب وبدأ الآن طريق العودة، وسأعود قريبًا بكامل قوتي مع برشلونة".

وانتهت مسيرة توني كروس الكروية بنهاية مشوار ألمانيا في يورو 2024، بعدما أعلن سابقا اعتزاله بنهاية الموسم الجاري عقب نهاية البطولة الأوروبية.

توني كروس تدخل على منافسه بيدري بقوة في منتصف الملعب في الدقيقة الرابعة.

وسقط بيدري مجددا أرضا بعد نزوله عقب تلقي العلاج ولم يستطع استكمال اللقاء وخرج وعوضه داني أولمو في الدقيقة 8 في أولى تغييرات اللقاء.

وخاض كروس في مسيرته 832 مباراة وحقق 36 لقبا مع ألمانيا والأندية، وافتقد في مسيرته لقبا وحيدا وهو اليورو.

video:1