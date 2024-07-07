الخطوة الأولى بعد الاعتزال.. لافيينا يعين محمد صبحي مدربا لحراس المرمى

الأحد، 07 يوليه 2024 - 14:23

كتب : FilGoal

محمد صبحي مدربا لحراس مرمى لافيينا

أعلن نادي لافيينا تعيين محمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق كمدرب لحراس المرمى.

وسيقود صبحي تدريب حراس مرمى لافيينا في دوري المحترفين لموسم 2024/2025.

لافيينا كان قد حصل على المركز الرابع في دوري المحترفين بالموسم الماضي ليفشل الفريق في التأهل للدوري الممتاز.

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صاحب الـ 42 عاما كان قد اعتزل بنهاية الموسم الماضي بعد أن قضاه في الإسماعيلي ولكن بدون المشاركة.

ولعب صبحي خلال مسيرته لأندية الإسماعيلي وسموحة ومصر للمقاصة والداخلية.

وتوج نجم الدراويش السابق بالدوري المصري برفقة الإسماعيلي في موسم 2000/2001، كما توج مع منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا 2008.

وحصل صبحي على الميدالية البرونزية في كأس العالم للشباب مع منتخب مصر عام 2001.

وسبق لصبحي المشاركة في 5 مباريات بقميص منتخب مصر الأول كان آخرها عام 2014 في الخسارة من السنغال بهدف دون مقابل عندما شارك كبديل في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

محمد صبحي لافيينا دوري المحترفين
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