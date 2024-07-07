يورو 2024 - الكشف عن كرة نصف النهائي والنهائي

الأحد، 07 يوليه 2024 - 13:45

كتب : FilGoal

حفل افتتاح يورو 2024

كشفت شركة أديداس يوم الأحد الكرة الرسمية التي ستلعب بها مباريات نصف نهائي ونهائي بطولة يورو 2024.

وتحمل الكرة اسم "فوسبالليبي فينالي" وجاءت باللون الأبيض مع وجود خطوط سوداء وصفراء وحمراء.

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وترمز تلك الألوان لفكرة أن ألمانيا بيئة مرحبة بالجميع مع الاحتفال بالتنوع بين جميع الحاضرين.

وكانت الكرة التي لعب بها مباريات البطولة مثلها ولكن مضاف إليها اللون الأخضر والبرتغالي.

أما اسم الكرة "فوسبالليبي" فمع ترجمته للغة الألمانية فهو يرمز إلى كلمة "حب كرة القدم".

وسيتم التبرع بنسبة 1% من عائد بيع الكرات إلى منظمة "ستريت فوتبول وورلد" التي أنشأها الإسباني خوان ماتا لدعم جمعيات كرة القدم الخيرية في جميع أنحاء العالم والتي تستخدم الرياضة كوسيلة لمعالجة القضايا الاجتماعية.

ويتواجد في داخل الكرة جهاز يسمى تقنية الكرة المتصلة وهو ما سيؤدي لمتابعة جميع حركاتها في الملعب ما يساعد الحكام في اتخاذ قراراتهم مع اللجوء لتقنية الفيديو.

وتجدر الإشارة إلى أن "أديداس" أعلنت أن الكرة الرسمية التي تحتوي على تلك التقنية لن تكون متاحة للبيع أمام الجمهور، فيما ستباع نسخة أخرى بدون وجود تلك التكنولوجيا.

وتم دعم الغلاف الخارجي للكرة بواسطة تقنية "سي تي أر – كور" وهو مصمم خصيصا لتعزيز الدقة والاتساق وتسهيل اللعب السريع والدقيق مع ضمان الشكل الأمثل مع احتفاظها بالهواء.

يورو 2024 أديداس
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