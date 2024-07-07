رسالة شكر أخيرة من توني كروس لكرة القدم

الأحد، 07 يوليه 2024 - 13:36

كتب : FilGoal

توني كروس - ألمانيا

كتب توني كروس لاعب ريال مدريد ومنتخب ألمانيا السابق رسالة وداعية أخيرة لكرة القدم بعد إعلان اعتزاله.

توني كروس

النادي : معتزل

واعتزل كروس كرة القدم بشكل نهائي بعد خروج ألمانيا من يورو 2024.

وكتب كروس عبر موقع إنستاجرام: "حسنا هذه هي ولكن قبل أن أحصل على الاستراحة وأحاول على الأقل إدراك ما حدث في الـ 17 عاما الأخيرة، لا أريد أن أضيع الفرصة لأقول شكرا للجميع على تقبلي كيفما أنا، شكرا لجماهيري من أجميع أنحاء العالم على الحب غير المشروط، وشكرا للفرق التي لعبتا لها والمدربين الذين آمنوا بي".

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وواصل "شكرا لكل زملائي لأنهم جعلوني أشعر بأنني مرحب بي في أي وقت وشكرا لأصدقائي بسبب أمانتهم معي بغض النظر عن نجاحي وشكرا لوكلاء أعمالي الذين أصبحوا أصدقائي وشكرا لوالدي ووالدتي لأنهم حضروني لأصل إلى حلمي وشكرا لأخي الذي كان مشجعي الأول دائما وشكرا لأولادي على الحافز الذين أضافوه لي لأأقدم أفضل ما لدي ولا شيء أفضل من أن ترى أولادك فخورين بك".

وأضاف "شكرا لزوجتي الجمية لأنها لم تتغير أبدا، هذا النجاح لم يكن ممكنا لولاك هذا يخصنا معا وأخيرا وليس آخرا شكرا لكرة القدم تلك اللعبة الجميلة".

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وخرجت ألمانيا من يورو 2024 بعد الخسارة من إسبانيا في ربع النهائي بهدفين مقابل هدف.

وأنهى كروس موسمه الأخير في كرة القدم متوجا بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

توني كروس ريال مدريد
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