نجم كريستال بالاس يخضع للكشف الطبي مع بايرن

الأحد، 07 يوليه 2024 - 13:08

كتب : FilGoal

مايكل أوليسي

يخضع مايكل أوليسي نجم كريستال بالاس للكشف الطبي مع بايرن ميونيخ تمهيدا لإعلان الصفقة رسميا.

ونقلت شبكة سكاي سبورت ألمانيا لقطات وصول اللاعب إلى ميونيخ قبل قليل.

بعدها ذهب أوليسي للخضوغ للكشف الطبي في هذه الأثناء.

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قبل أيام، أوضحت جريدة بيلد أن نادي بايرن ميونيخ أصبح على بعد خطوة من إعلان ضم مايكل أوليسي من كريستال بالاس.

وأفاد التقرير بأن مجلس الإشراف على نادي بايرن ميونيخ وافق على إبرام صفقة ضم أوليسي.

وتوصل نادي بايرن ميونيخ إلى اتفاق مع كريستال بالاس للتعاقد مع مايكل أوليسي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب موقع ذا أثلتيك فإن نادي بايرن قد اتفق مع كريستال بالاس للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 22 عاما مقابل 50 مليون جنيه استرليني.

وذكر الموقع أن النادي البافاري قد تغلب على نيوكاسل وتشيلسي في سباق التعاقد مع أوليسي.

وتأتي هزيمة بايرن لمنافسيه بعد اتفاقه أيضا مع أوليسي على راتبه ومدة التعاقد.

وأكد الموقع أن أوليسي أخبر ناديه برغبته في الانتقال إلى بايرن رافضا عروض نيوكاسل وتشيلسي وكذلك تمديد عقده مع كريستال بالاس.

ولعب أوليسي مع شباب أرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي وريدينج.

وشارك للمرة الأولى في الفريق الأول خلال مسيرته مع ريدينج.

وانتقل أوليسي إلى كريستال بالاس في صيف 2021 مقابل 9 ملايين يورو.

وتمكن أوليسي من لعب 19 مباراة مع بالاس مع تسجيله 10 أهداف وصناعة 6 آخرين.

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