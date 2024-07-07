عبد الله جورج يكشف عن الحالة الصحية لأحمد سليمان
الأحد، 07 يوليه 2024 - 12:19
كتب : FilGoal
كشف عبد الله جورج مستشار مجلس إدارة نادي الزمالك عن الحالية الصحية لأحمد سليمان عضو المجلس.
وتعرض أحمد سليمان لوعطة صحية نقل على أثرها للمستشفى أمس السبت.
وقال جورج عبر قناة DMC: "أحمد سليمان يشتكي من بعض الآلام منذ فترة وكان من المفترض أن يجري بعض الفحوصات ولكن تلاحم الأزمات الماضية في الزمالك كانت شغله الشاغل وأخذت من تركيزه الأساسي في حياته".
وأضاف "بعد ذهاب أحمد سليمان ليجري الفحوصات أخيرا طلب منه الطبيب إجراء قسطرة بالقلب بشكل فوري واتضح أن الشرايين التاجية كفائتها قليلة جدا ولذلك تم وضعه تحت الملاحظة وسيخضف للمزيد من الفحوصات في الساعات المقبلة ومن الوارد أن يخضع لعملية أخرى".
سليمان كان مدرب حراس مرمى منتخب مصر في حقبة الجيل الذهبي تحت قيادة حسن شحاتة.
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