ماركا: كيبا يتلقى عرضا مغريا من اتحاد جدة

الأحد، 07 يوليه 2024 - 12:03

كتب : FilGoal

ألميريا ضد ريال مدريد

ذكرت جريدة ماركا أن كيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي تلقى عرضا مغريا من اتحاد جدة للانضمام إليه هذا الصيف.

كيبا لعب الموسم الماضي في صفوف ريال مدريد على سبيل الإعارة من تشيلسي.

وأوضح التقرير أن اتحاد جدة عرض ضم كيبا مقابل راتب ضخم.

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ولكن الحارس الإسباني طلب بعض الوقت قبل اتخاذ القرار، حسب التقرير.

وينتهي عقد البالغ من العمر 29 عاما مع تشيلسي في صيف 2025.

ورجح التقرير أن كيبا سيكون سعيدا إذا لعب بصفوف ريال مدريد الموسم المقبل، في حالة رحيل أندري لونين.

الثنائي لعب بديلا لتيبو كورتوا الذي غاب عن معظم فترت الموسم بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

لكن لونين لعب أكثر وتألق في قيادة ريال مدريد نحو نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحقق ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا رقم 15 في تاريخه بالفوز على بوروسيا دورتموند في النهائي.

كيبا ريال مدريد تشيلسي اتحاد جدة
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