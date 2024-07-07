أنا الصقر (10) - رفضت الاعتذار لجوزيه وانتقلت للزمالك.. وقرار أندم عليه حتى الآن

الأحد، 07 يوليه 2024 - 11:34

كتب : FilGoal

أنا الصقر - (10)

"طلب خالد مرتجي مني الاعتذار لمانويل جوزيه من أجل احتواء غضبه فرفضت لأنني لم أفعل شيئا، وتمسكت الجماهير باستمراري حتى النهاية" أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق.

FilGoal.com يقدم سلسلة من مسيرة قائد منتخب مصر التاريخي، أحمد حسن نجم الإسماعيلي والأهلي والزمالك السابق - الشهير بـ الصقر - يتحدث على لسانه تفاصيل مسيرته.. وهذه هي الحلقة العاشرة والأخيرة.

أزمة جوزيه

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كان تعاقدي ينتهي خلال فترة قريبة مع الأهلي فحدثت مفاوضات مع الزمالك والمصري مما أغضب مانويل جوزيه.

لم تكن لدي مشكلة مع الأهلي وكنت سأجدد تعاقدي لكن مفاوضات الزمالك والمصري أغضبت جوزيه وبدأت معاملته تتغير.

مجلس الإدارة وتحديدا خالد مرتجي طلب مني تقريب وجهات النظر بالاعتذار لجوزيه لكنني رفضت الاعتذار لأنني لم أفعل أي شيء.

كان رحيلي عكس رغبة جماهير الأهلي التي هتفت لي "مش هايمشي" خلال مباراة مصر للمقاصة، لكن جوزيه أبلغ الإدارة إذا كانت رغبتكم في استمرار أحمد حسن سأرحل أنا.

الزمالك

بدأت المفاوضات عن طريق حسام حسن وإبراهيم حسن للانتقال إلى الزمالك ثم تولى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الملف حتى ضمي.

كان هناك انقسام بين جماهير الزمالك حول الصفقة وفي أول مباراة لي تم الهتاف لجميع من في الملعب باستثناء أحمد حسن لكن أجبرت الجميع على احترامي بأدائي في الملعب.

حققت لقب كأس مصر مع الزمالك وكان هناك كيمياء خاصة بيني وبين حسن شحاتة المدير الفني.

حدث خلاف كبير جدا بين حسن شحاتة وشيكابالا وقت تواجدي في الزمالك وحاولت تقريب وجهات النظر.

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