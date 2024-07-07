كرة طائرة - مصر تفوز على أوكرانيا وتحصل على برونزية كأس التحدي العالمي

حقق منتخب مصر للكرة الطائرة الفوز على أوكرانيا بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة تحديد المركزي الثالث والرابع بكأس التحدي العالمي.

وحصل منتخب مصر على المركز الثالث في البطولة.

الشوط الأول انتهى بفوز أوكرانيا بنتيجة 25-21، ورد منتخب مصر الفوز في الشوط الثاني بنتيحة 25-20.

وعادت أوكرانيا لحسم الشوط الثالث بنتيجة 25-20، قبل أن يتعادل منتخب مصر من جديد في الشوط الرابع بنتيجة 25-17.

واتجهت المباراة لشوط الحسم الخامس والذي انتصر فيه المنتخب المصري بنتيجة 15-13.

وكان منتخب مصر قد خسر في دور نصف النهائي من الصين بنتيجة 3-0.

ويلعب منتخب الصين في النهائي بعد قليل مع بلجيكا.

وينتقل المنتخب المتوج بتلك البطولة للمشاركة في دوري الأمم العالمي.