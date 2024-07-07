بنزيمة يرفض تعيين بيولي في اتحاد جدة

الأحد، 07 يوليه 2024 - 11:21

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة

أوقف نادي اتحاد جدة مفاوضات التعاقد مع الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب ميلان السابق، وذلك بسبب رغبة الفرنسي كريم بنزيمة قائد الفريق في التعاقد مع مواطنه كريستوف جالتييه، مدرب الدحيل القطري الحالي، حسب تقارير صحفية.

ونقلت جريدة الرياضية السعودية ما ذكرته صحيفة لو بارزيان الفرنسية أن إدارة اتحاد جدة سرعت من مفاوضاتها مع إدارة الدحيل القطري، للموافقة على التعاقد مع جالتييه، منذ الخميس الماضي.

وأضاف التقرير أن اتحاد جدة أغرى جالتييه براتب يبلغ نحو 12 مليون يورو سنويًا، وبعقد يمتد لثلاثة مواسم، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 36 مليون يورو.

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وأوضح التقرير أن جالتييه لا يمانع الانتقال إلى النمور شريطة موافقة ناديه القطري.

في السياق نفسه، ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي لاتحاد جدة لا يرحب بخطوة التعاقد مع جالتييه، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أنه يفكر بالرحيل إزاء هذه الخطوة.

واجتمع كريم بنزيمة مع كريستوف جالتييه في نادي ليون الفرنسي موسم 2007ـ2008، وأنهى الثنائي الموسم بلقب الدوري الفرنسي.

وأتم بنزيمة موسمه هدافًا للدوري برصيد 20 هدفًا، وحاصلًا على جائزة لاعب الموسم في فرنسا.

وكانت صحيفة الرياضية السعودية قد ذكرت منذ أيام، أن اتحاد جدة السعودي توصل لاتفاق مع بيولي لتدريب الفريق.

وأوضح التقرير أن الطرفان اتفقا أن تكون مدة التعاقد 3 مواسم.

وكان ميلان تعاقد مع بيولي في 2019 وكان من المفترض أن يستمر التعاقد حتى عام 2025 لكن تم فسخ التعاقد الصيف الجاري.

وخلال رحلته مع ميلان قاد بيولي الرسونيري للتتويج بلقب الدوري في موسم 2021-2022.

وقاد المدرب صاحب الـ58 عاما ميلان في 240 مباراة فاز في 132 لقاء وتعادل في 56 وخسر في 52.

وسجل ميلان تحت قيادته 437 هدفا واستقبل 282 آخرين.

كريم بنزيمة اتحاد جدة ستيفانو بيولي
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