مواعيد مباريات الأحد 7 يوليو - الزمالك ضد الإسماعيلي.. والمصري يواجه البلدية

الأحد، 07 يوليه 2024 - 10:15

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - الزمالك ضد الإسماعيلي

تستأنف اليوم مباريات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم FIlGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 7 يوليو والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

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بلدية المحلة × المصري.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

الزمالك × الإسماعيلي.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

الجونة × سيراميكا كليوباترا.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

تابع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري المصري مواعيد مباريات الأحد
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