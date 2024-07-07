مواعيد مباريات الأحد 7 يوليو - الزمالك ضد الإسماعيلي.. والمصري يواجه البلدية
الأحد، 07 يوليه 2024 - 10:15
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.
ويقدم لكم FIlGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 7 يوليو والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
بلدية المحلة × المصري.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
الزمالك × الإسماعيلي.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.
الجونة × سيراميكا كليوباترا.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
تابع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا.
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